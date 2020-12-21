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В Бурятии отложили вопрос об эффективности министров Кочетовой и Архинчеевой

В Бурятии отложили вопрос об эффективности министров Кочетовой и Архинчеевой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Некоторые депутаты сочли, что министры «не готовы»

Сегодня проходит сессия Народного Хурала, из повестки которой исчез один из самых любопытных вопросов. На «правительственном часе» планировалось заслушать министра экономики Бурятии Екатерину Кочетову и министра по инвестициям республики Дарью Архинчееву и рассмотреть вопрос об эффективности их работы.

Вопрос, почему этот вопрос сняли с сессии, задал депутат от КПРФ Баир Цыренов.

- Честно говоря, в ходе обсуждения бюджета у меня сложилось впечатление, что министерство экономики и министр, в частности, просто не готовы. С этим связана отмена вопросов? – поинтересовался он.

На вопрос ответил председатель комитета Хурала по экономической политике Анатолий Кушнарев. Он объяснил снятие вопроса об эффективности министров тем, что календарный год ещё не кончился.

- Несколько инвестпроектов рассматривается в декабре. Кроме того, отчёт мы недавно заслушали на совете Хурала. Было предложено перенести вопрос на февральскую сессию, и комитет единогласно поддержал, - ответил Кушнарёв. 
Народный Хурал министр по инвестициям минэкономики
 
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