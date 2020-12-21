Автору гимна Бурятии предложили поставить памятник

Предложение о памятнике назвали «очень хорошим»



В Бурятии предложили воздвигнуть памятник поэту, автора гимна республики Дамбы Жалсараева. В этом году отмечается 95 лет со дня его рождения.



Предложение о памятнике озвучил сегодня на сессии Народного Хурала бизнесмен, депутат Андреян Зыбынов.



- Утверждение о том, что поэт – в России больше, чем поэт, имеет прямое отношение к Дамбе Жалсараеву. Он вписал свою имя в историю, был настоящим патриотом родной земли, её родной земли. Государственный гимн Бурятии – это настоящий народный гимн, - аргументировал он.



Председатель Хурала Владимир Павлов назвал предложение об установке памятника «очень хорошим».



Справка:



Дамба Жалсараев родился в 1925 году в улусе Додо-Гол Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. С началом Великой Отечественной войны работал в своем родном улусе в колхозе «Оборона СССР». В январе 1943 года мобилизован в Советскую Армию. Учился в Забайкальском военно-пехотном училище, после окончания которого служил офицером в пограничных войсках на востоке страны.



С 9 августа 1945 года участвовал в боевых действиях против японской Квантунской армии в Маньчжурии.



Дамба Жалсараев поэзией увлёкся ещё в военные годы. Первые его стихи были опубликованы в 1945 году в армейской газете «На боевом посту».



В 1950 году вышла в свет первая книга стихов «Үнэн тухай үгэ» (Слово о правде).



С 1952 года — член Союза писателей СССР.



Занимался журналистикой: работал корреспондентом ТАСС по Бурятии.



С 1956 по 1958 год учился в Москве на Высших литературных курсах при Литературном институте им. Горького.



С 1960 по 1966 год и с 1975 по 1986 год, до выхода на пенсию, работал министром культуры Бурятской АССР.



В 1968 году избран председателем Cоюза писателей Бурятской АССР. Проработал на этом посту до 1975 года.



Долгое время был сопредседателем Российского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки. В 1973 году Дамбе Жалсараеву присвоено звание Народного поэта Бурятия. В том же году награждён Государственной премии Бурятской АССР в области литературы.



За большой вклад в развитие бурятской и советской культуры в 1985 году присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР.



В 1994 году был объявлен конкурс на создание государственного гимна Республики Бурятия. Среди прочих произведений было выдвинута и «Песня о родной земле», более известная в народе как «Таёжная, озёрная, степная», композитора Анатолия Андреева и поэта Дамбы Жалсараева. Специальная комиссия признала это сочинение лучшим из представленных работ.



Гимн принят законом «О Государственном гимне Республики Бурятия» в 1995 году.



Умер Дамба Жалсараев в январе 2002 года в Улан-Удэ.