Ушёл из жизни бывший директор Кяхтинского краеведческого музея

Фёдор Житихин проработал директором музея 22 года



18 декабря после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный работник культуры Бурятской АССР Федор Илларионович Житихин. В Кяхтинском краеведческом музее имени Обручева проработал директором 22 года, с 1987 года по 2000 год. Ему было 69 лет.



Житихин Федор Илларионович родился 9 мая 1951 года в рабочей семье в с. Каленово. В 1968 году окончил Иволгинскую среднюю школу. С августа 1968 года по май 1969 года работал вакуум-аппаратчиком Иволгинской кондитерской фабрики. В мае 1969 года призван на действующую военную службу. Служил специалистом по обслуживанию атомной энергетической установки подводной лодки Тихоокеанского флота. После демобилизации поступил учиться на историко-филологический факультет БГПИ им. Д. Банзарова. После окончания института в 1976 году один учебный год работал преподавателем истории и обществоведения средней школы №1 поселка Ключи Камчатской области.



Переехав в Кяхту, преподавал историю и обществоведение в средней школе №1. В марте 1978 года перешёл работать в Кяхтинский краеведческий музей имени академика В.А. Обручева. Поработав в должности младшего научного сотрудника пять месяцев, в августе 1978 года Федор Илларионович по рекомендации старейшего работника музея Г. А. Обуховой назначен директором музея. Под его руководством музей продолжил проводить научно-исследовательскую, просветительскую, фондовую работу.



В 1978 году была осуществлена реэкспозиция филиала Кяхтинского музея - музея 1 съезда МНРП. Новая выставка подготовлена к юбилею Кяхты. В 1982 году создан Музей народного творчества народов Забайкалья, в 1984 году Народный музей в селе Шарагол. В Кяхтинском краеведческом музее после продолжительной собирательской, экспозиционной деятельности научных сотрудников появилась новая стационарная выставка «К истории географических открытий в Центральной Азии».



В 1981 году научная библиотека музея реорганизована, из неё был выделен фонд редких книг. В результате в отделе фондов Кяхтинского музея появился редкий книжный фонд, представляющий собой наиболее полное собрание дореволюционного издания Республики Бурятия.



- В 1980 годы наблюдалось повышение качества культурно-образовательной работы музея. В музее стали проходить совместные мероприятия с образовательными учреждениями: «Музей и школа», «Праздники улиц», краеведческие КВНы, конкурсы экскурсоводов среди учащихся школ, - рассказали в минкультуры Бурятии.



В 1990 году старейший музей Бурятии отметил свой 100-летний юбилей. Коллективом музея была проделана большая работа по организации юбилейных мероприятий. Празднование 100-летнего юбилея одного из крупнейших музеев Сибири и Дальнего Востока получило большой общественный резонанс. Немалых усилий стоила работа по реэкспозиции 5 залов музея: «Вводный раздел», «Кяхта – торговая», из истории музея и ТКОРГО, «Культовые предметы православия и буддизма». Одним из ярких юбилейных мероприятий стала научно-практическая конференция с участием ученых Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Иркутска.



Фёдор Житихин был мудрым руководителем, в трудные, «безденежные» 90-е годы организовал столовую с бесплатным обедом для своих работников. На территории музея выращивали овощи, имелся свой сад. Как администратор-хозяйственник мог гордо представить автопарк музея. На автомобилях работники выезжали на посадку картофеля, на сбор еловых веток и в экспедиции.



- Являясь человеком большого трудолюбия, руководителем республиканского музея с большим стажем, он внёс весомый вклад в развитие музейного дела Бурятии. За заслуги в сохранении музейного фонда, активную научно-просветительскую работу и многолетний добросовестный труд удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР» (1990), а также многих наград по линии министерства культуры СССР, России и Бурятии, - отметили в министерстве.





