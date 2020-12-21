Со следующей недели школьники Улан-Удэ уйдут на каникулы

Школьники Улан-Удэ со следующей недели отправляются на каникулы. Они продлятся с 29 декабря по 10 января, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии.
Этот и другие вопросы также обсуждались во время прямого эфира 18 декабря, который проводила на своей странице в Instagram руководитель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова. Он продлился полтора часа, одновременно за эфиром следили порядка 300 пользователей социальной сети.
По словам руководителя комитета, на многие вопросы были даны ответы, ряд вопросов взяты в работу.
Ей не удалось сохранить видеозапись. Это Татьяна Митрофанова объяснила волнением.
- К сожалению, эфир с вопросами и ответами, я не смогла сохранить. Нажала не на ту функцию, из- за волнения в конце эфира. Кто смотрел, знает этот момент. Слишком свежа душевная рана потери мамы, - написала Татьяна Митрофанова на своей странице в соцсети.
Для тех, кто не получил ответы на свои вопросы, Татьяна Митрофанова попросила задать их в комментариях. Также пользователи Сети поблагодарили её за честный и открытый эфир.
Осенние каникулы в этом году у школьников были затяжными. Это было обусловлено распространением коронавируса – каникулы продлили на неделю, а потом дети из крупных школ учились дистанционно. У первоклашек каникулы были продлены до конца ноября, а потом дети вышли в школу.
Кроме того, заместитель председателя комитета по образованию администрации Любовь Цепкова сообщала, что учебный год у первоклассников будет продлён.