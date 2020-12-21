В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура проверила исполнение закона при взыскании алиментов на содержание детей в деятельности Закаменского районного отдела судебных приставов.
Установлено, что судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства о взыскании алиментов в связи с трудоустройством должника и направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей.
Вопреки закону, должностное лицо окончило производство, не убедившись в фактическом трудоустройстве должника. Мужчина в организацию не трудоустраивался и задолженность по алиментам не погашал.
- Прокурор района принёс протест на незаконное постановление об окончании исполнительного производства, внёс представление, по результатам рассмотрения которого исполнительное производство возобновлено, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии судебные приставы незаконно закрыли дело на алиментщика
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