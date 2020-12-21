В Бурятии судебные приставы незаконно закрыли дело на алиментщика

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура проверила исполнение закона при взыскании алиментов на содержание детей в деятельности Закаменского районного отдела судебных приставов.



Установлено, что судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства о взыскании алиментов в связи с трудоустройством должника и направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей.



Вопреки закону, должностное лицо окончило производство, не убедившись в фактическом трудоустройстве должника. Мужчина в организацию не трудоустраивался и задолженность по алиментам не погашал.



- Прокурор района принёс протест на незаконное постановление об окончании исполнительного производства, внёс представление, по результатам рассмотрения которого исполнительное производство возобновлено, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

