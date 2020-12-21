Мужчина выловил рыбы почти на 13 тысяч рублей
Житель Курумканского района Бурятии признан виновным в незаконном вылове рыбы.
Установлено, что сельчанин без разрешения на добычу водных биологических ресурсов, установил в период нереста в реке Баргузин рыболовную сеть и выловил 7 экземпляров рыбы. Преступлением государству причинён ущерб на сумму 12 750 рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за браконьерство
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сегодня в Бурятии зафиксирован минимум суточного прироста заражённых за два месяца
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина выловил рыбы почти на 13 тысяч рублей
Преступники получили условный срок
Профилактическая акция прошла в здании аэропорта
В Улан-Удэ днём до- 12
Часть медиков из Калмыкии ещё задержится в Бурятии
Марина Рогачёва в интервью «Байкал-Daily» рассказала чудесные истории, в которых дети из интерната обрели семью, об умной благотворительности и многом другом
Мужчина ранее неоднократно судим
Баярма Жамбалова работает в «красной зоне» врачом-терапевтом в ковидном госпитале
Вандалы повредили несколько фигур в ледяном городке на площади Советов
Автомобилист выдал себя подозрительным движением
Фотография набирает популярность в Сети
Бурятская борица не намерена останавливаться на достигнутом
Рейды будут проводиться в течение всех новогодних праздников