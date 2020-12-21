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Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за браконьерство

Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за браконьерство
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина выловил рыбы почти на 13 тысяч рублей

Житель Курумканского района Бурятии признан виновным в незаконном вылове рыбы.

Установлено, что сельчанин без разрешения на добычу водных биологических ресурсов, установил в период нереста в реке Баргузин рыболовную сеть и выловил 7 экземпляров рыбы. Преступлением государству причинён ущерб на сумму 12 750 рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура браконьерство суд
 
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