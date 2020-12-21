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В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 12,5 млн рублей

В Бурятии «чёрные» лесорубы уничтожили деревьев на 12,5 млн рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступники получили условный срок

В Иволгинском районе предстали перед судом двое членов организованной группы. Один из них признан виновным в совершении четырёх незаконных рубок леса, другой – в совершении трёх преступлений.

В суде установлено, что местный индивидуальный предприниматель вовлёк в организованную группу двух жителей Заиграевского района для совершения незаконных рубок. С марта по декабрь 2019 года на территории Иволгинского лесничества «чёрные» лесорубы уничтожили деревья, причинив ущерб лесному фонду на сумму 12,5 млн рублей.

- В ходе предварительного расследования заместителем прокурора республики с двумя членами организованной группы заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Обвиняемые дали изобличающие показания об обстоятельствах преступлений, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иволгинский районный суд по совокупности преступлений назначил виновным наказания в виде 4 лет 6 месяцев и 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому.

Приговоры суда не вступили в законную силу.

Уголовное дело в отношении организатора группы находится на стадии предварительного расследования.
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