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В Иркутске пенсионерам рассказали, как не стать жертвой преступников

В Иркутске пенсионерам рассказали, как не стать жертвой преступников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Профилактическая акция прошла в здании аэропорта

В здании аэропорта города Иркутска сотрудники транспортной полиции провели с пожилыми пассажирами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения ими правил личной безопасности, способствующих снижению риска стать жертвой преступников.

Мероприятие проводилось совместно с Общественным советом при Иркутском ЛО МВД России на воздушном транспорте. Для наглядности и лучшего запоминания пожилым авиапассажирам вручались памятки профилактического характера. Мероприятие вызвало живой интерес у его участников, которые не только с интересом слушали наставления полицейских, но и задавали им многочисленные вопросы.

В дальнейшем профилактическая работа по снижению риска стать жертвой преступлений среди пожилых граждан будет продолжена, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Иркутск
 
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