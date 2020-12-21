В Иркутске пенсионерам рассказали, как не стать жертвой преступников

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Профилактическая акция прошла в здании аэропорта



В здании аэропорта города Иркутска сотрудники транспортной полиции провели с пожилыми пассажирами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения ими правил личной безопасности, способствующих снижению риска стать жертвой преступников.



Мероприятие проводилось совместно с Общественным советом при Иркутском ЛО МВД России на воздушном транспорте. Для наглядности и лучшего запоминания пожилым авиапассажирам вручались памятки профилактического характера. Мероприятие вызвало живой интерес у его участников, которые не только с интересом слушали наставления полицейских, но и задавали им многочисленные вопросы.



В дальнейшем профилактическая работа по снижению риска стать жертвой преступлений среди пожилых граждан будет продолжена, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

