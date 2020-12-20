«Ничего святого»: В Улан-Удэ опять сломали ледяные фигуры

На площади Советов в Улан-Удэ вандалы вновь разрушили ледовые скульптуры. Фотографии повреждённых фигур опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
- Эх! Такие шикарные фигуры... но вандалы мимо пройти не могут, печально! – так подписали фотографии.
Подписчики негодуют по этому поводу, о чём высказываются в комментариях: «Вот что за народ?», «Есть такая порода людей, у кого чешутся руки. Пока не сделают, не успокоятся», «Ничего святого нет, лишь бы сломать разрушить, что за народ, что за воспитание», «Не ценят чужой труд!», «А раньше ведь никогда такого не было...».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно ледовому быку – символу Нового года по восточному гороскопу, сломали рог. Но вскоре рог восстановили. Сегодня официально должны завершиться строительные работы.
В 2021 году Улан-Удэ отметит 355-летний юбилей. Верхнеудинск был одним из важнейших торговых центров на востоке Российской империи, через него шла активная торговля с Монголией и Китаем. Концепция ледового городка посвящена предстоящему юбилею и поэтому называется «Верхнеудинская ярмарка». Тема народных гуляний и ярмарок отражена в оформлении объектов и элементов городка.
Официальное открытие главной городской ёлки состоится 30 декабря в 17:30 (0+).