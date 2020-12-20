«Ничего святого»: В Улан-Удэ опять сломали ледяные фигуры

Подписчики негодуют по этому поводу, о чём высказываются в комментариях: «Вот что за народ?», «Есть такая порода людей, у кого чешутся руки. Пока не сделают, не успокоятся», «Ничего святого нет, лишь бы сломать разрушить, что за народ, что за воспитание», «Не ценят чужой труд!», «А раньше ведь никогда такого не было...».



