Мужчина ранее неоднократно судим
Вечером 18 декабря в Заиграевском районе Бурятии полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконной рубке деревьев.
Накануне днём работник лесхоза в лесу Хандагайского лесничества, расположенном в 7 км. от села Нарын, обнаружил незаконную рубку лиственницы и сосны. Об этом он сообщил в полицию.
Стражи правопорядка оперативно установили личность «чёрного» лесоруба. По подозрению был задержан 29-летний житель Улан-Удэ, ранее судимый за кражи и наркопреступления.
По предварительным данным, он успел спилить около 13 кубометров деревьев. Их мужчина успел распилить на чурки для продажи на дрова.
С места происшествия изъяты бензопила, спиленный лес.
Сумма материального ущерба, причинённого лесному фонду, составила более 286 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии «чёрный» лесоруб подготовил спиленные деревья на продажу
Общество, Фото:
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