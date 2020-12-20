В Бурятии «чёрный» лесоруб подготовил спиленные деревья на продажу

Мужчина ранее неоднократно судим



Вечером 18 декабря в Заиграевском районе Бурятии полицейские задержали мужчину, которого подозревают в незаконной рубке деревьев.



Накануне днём работник лесхоза в лесу Хандагайского лесничества, расположенном в 7 км. от села Нарын, обнаружил незаконную рубку лиственницы и сосны. Об этом он сообщил в полицию.



Стражи правопорядка оперативно установили личность «чёрного» лесоруба. По подозрению был задержан 29-летний житель Улан-Удэ, ранее судимый за кражи и наркопреступления.



По предварительным данным, он успел спилить около 13 кубометров деревьев. Их мужчина успел распилить на чурки для продажи на дрова.



С места происшествия изъяты бензопила, спиленный лес.



Сумма материального ущерба, причинённого лесному фонду, составила более 286 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

