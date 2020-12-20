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В Улан-Удэ задержали водителя-наркомана

В Улан-Удэ задержали водителя-наркомана
Общество,  Фото:из архива
Автомобилист выдал себя подозрительным движением

Ночью 18 декабря сотрудники ДПС на улице Покровская в Советском районе Улан-Удэ остановили иномарку, которая привлекла внимание сотрудников полиции подозрительной траекторией движения. В ходе осмотра автомобиля у водителя обнаружился пакет с растительной массой, по заключению экспертизы – конопли массой более 440 граммов.

Ранее не судимый 39-летний водитель автомобиля был доставлен в республиканский наркологический диспансер, где исследование показало наличие у него наркотического опьянения.

Мужчина признался, что собрал наркотическое средство днём ранее в районе населённого пункта Иволгинского района для собственного использования.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД ПДД наркотики
 
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