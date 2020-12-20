В Улан-Удэ задержали водителя-наркомана

Общество, Фото: из архива

Автомобилист выдал себя подозрительным движением



Ночью 18 декабря сотрудники ДПС на улице Покровская в Советском районе Улан-Удэ остановили иномарку, которая привлекла внимание сотрудников полиции подозрительной траекторией движения. В ходе осмотра автомобиля у водителя обнаружился пакет с растительной массой, по заключению экспертизы – конопли массой более 440 граммов.



Ранее не судимый 39-летний водитель автомобиля был доставлен в республиканский наркологический диспансер, где исследование показало наличие у него наркотического опьянения.



Мужчина признался, что собрал наркотическое средство днём ранее в районе населённого пункта Иволгинского района для собственного использования.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

