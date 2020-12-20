В Улан-Удэ «украсили» телевышку

Подписчики сразу же поняли, в чём подвох и поделились своим мнением в комментариях: «Вот бы по-настоящему так или хотя бы освещением украсили», «Я реально поверила», «Спасибо программисту, что подарил хоть такой ПОЗИТИВчик нам, горожанам!!!», «А хотелось бы такую красоту», «Круто», «Было бы классно. Но увы, техника безопасности».







Фотографию «лайкнули» около трёх тысяч раз.







Главная ёлка Улан-Удэ на площади Советов уже несколько недель радует горожан своим сиянием. В этом году в столице Бурятии установили зелёную красавицу высотой 27,5 метров . Над ней раскинулось «звёздное небо».





В паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали фотографию телевышки, которую обработали в фоторедакторе и приделали новогодние игрушки, гирлянду и звезду.- В Улан-Удэ нарядили самую большую ёлку! Как вам?! – подписали снимок в паблике.