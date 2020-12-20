В Бурятии проверяют торговцев пиротехники

Рейды будут проводиться в течение всех новогодних праздников
В преддверии новогодних праздников в Бурятии стартовали рейды по проверке торговых объектов, реализующих пиротехнические изделия. Так, сотрудники Госпожнадзора проверили пункты продажи пиротехники в Еравнинском и Окинском районах на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
При обследовании павильонов фейерверков особое внимание инспекторами уделялось на наличие и исправность пожарной сигнализации, огнетушителей, а также сертификатов соответствия на товары.
- В ходе проверки нарушений не выявлено, требования пожарной безопасности соблюдены, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского работы Семён Карбушев.
В пресс-службе республиканского ГУ МЧС отметили, что надзорно-профилактические работы будут проводиться в течение всех новогодних праздников.
При обращении с пиротехническими изделиями, запрещается:
- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых;
- применять пиротехнические изделия (за исключением бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек) в помещении, здании, сооружении; вблизи деревьев; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
- курить рядом с пиротехническим изделием;
- бросать пиротехнические изделия в огонь, механически воздействовать на пиротехническое изделие;
- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;
- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия;
- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.
В Бурятии проверяют торговцев пиротехники
Общество, Фото:
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