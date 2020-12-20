В Бурятии проверяют торговцев пиротехники

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Рейды будут проводиться в течение всех новогодних праздников



В преддверии новогодних праздников в Бурятии стартовали рейды по проверке торговых объектов, реализующих пиротехнические изделия. Так, сотрудники Госпожнадзора проверили пункты продажи пиротехники в Еравнинском и Окинском районах на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.



При обследовании павильонов фейерверков особое внимание инспекторами уделялось на наличие и исправность пожарной сигнализации, огнетушителей, а также сертификатов соответствия на товары.



- В ходе проверки нарушений не выявлено, требования пожарной безопасности соблюдены, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского работы Семён Карбушев.



В пресс-службе республиканского ГУ МЧС отметили, что надзорно-профилактические работы будут проводиться в течение всех новогодних праздников.



При обращении с пиротехническими изделиями, запрещается:



- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых;



- применять пиротехнические изделия (за исключением бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек) в помещении, здании, сооружении; вблизи деревьев; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;



- курить рядом с пиротехническим изделием;



- бросать пиротехнические изделия в огонь, механически воздействовать на пиротехническое изделие;



- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);



- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;



- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия;



- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;



- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.

