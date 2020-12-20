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В Бурятии временами сильные снегопады

В Бурятии временами сильные снегопады
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём ожидается довольно тёплая погода

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по Прибайкалью и крайнему северу республики местами снег, по северному Прибайкалью временами сильные снегопады, по остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер западный 5-10, по северу до 13-16 м/с, позёмка. Температура днём -11,-16, местами -3,-8, по крайнему северу -19,-24.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -12,-14.

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