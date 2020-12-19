Жители Бурятии «счастливы» новости о закрытии «Дома-2»

Пользователи из Бурятии считают это «единственной хорошей новостью в году»
18 декабря телеканал ТНТ объявил о завершении реалити-шоу «Дом-2» (18+). Сообщается, что последний выпуск программы выйдет в эфир 30 декабря.
«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Уходит целая эпоха с телевидения. Все подробности будут озвучены в эфире «Дом-2» 23 декабря в 23:00», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.
Гендиректор телеканала Роман Петренко сообщил, что место «Дома-2» в эфире ТНТ займут пять шоу в формате стендапа.
Причиной закрытия называются низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом, сообщает Telegram-канал Super.ru.
Известие о закрытии самой известной телестройки страны жители Бурятии активно обсуждают в паблике «Весь Улан-Удэ». Большинство комментариев полны радости. Многие признаются, что для них новость стала лучшей в этом году.
«Одна за одной хорошие новости. Куда деваться...», «Думала не доживу до этого...», «Боги, вы услышали наши молитвы, слава небесам, слава Одину, всем-всем богам спасибо», «Наконец-то», «2020 год не только плохим закончится, но и позитив есть», «Единственная хорошая новость за 2020 год! Ура, и мы счастливы», - делятся жители Бурятии.
О знаменитом телепроекте большинство отзывается нелестно: «Наконец-то закрывают дурдом-2», «Рассадник тунеядцев», «Наконец-то шарашкину контору закрывают», «Давно пора этот дурдом закрыть».
Также новость стала поводом для шуток. Жители Бурятии юморят: «Это ещё 16 лет назад надо было сделать», «А потом ещё 16 лет будут повторять», «И откроется дом-3», «Ну, конечно, закроют! Костер же нельзя будет разводить».
Среди множества радостных комментариев лишь несколько человек удивились реакции большинства. «Так радуетесь, как будто вас насильно заставляли Дом-2 смотреть», - написала местная жительница.
Отметим, уже появились слухи, что полного закрытия «Дома-2» не будет. По данным Mash, проект готовится поменять формат, но не сворачиваться окончательно, а новость о закрытии «Дома-2» — часть рекламной стратегии.
Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. На проекте несколько раз были и представители Бурятии, звёздами шоу им, впрочем, стать не удалось. Зато в знаменитости выбилась уроженка города Краснокаменск Забайкальского края Виктория Боня. Её обсуждают и по сей день.
В марте 2012 года на «Доме-2» короткое время жила 23-летняя Ксения Иванова из Северобайкальска. Пришла девушка, чтоб «строить любовь» с «главным фриком шоу» Николаем Должанским. Ксения училась в театральном, но не закончила. Запомнилась она в основном своим шестым размером груди.
В январе 2018 года Виктория Яковлева, бывшая сотрудница ЛВРЗ, пыталась попасть на шоу. Она трижды расплакалась в первый же день, рассказывая о своей непростой жизни, после чего большинство участников проголосовали за её уход.
Жители Бурятии «счастливы» новости о закрытии «Дома-2»
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