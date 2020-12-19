Судьи Верховного суда Бурятии помогают неизлечимо больным детям
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно судьи Верховного суда Бурятии откликнулись на обращение сотрудников отделения выездной службы паллиативной медицинской помощи детям при городской поликлинике № 2. Медики просили всех неравнодушных сделать подарки на Новый год неизлечимо больным детям. Судьи приобрели для детишек вещи, в которых имеется наибольшая нуждаемость. Это комплекты постельного белья, пледы, полотенца, салфетки.
Продолжая добрую традицию, коллектив судей по просьбе врачей также оказал адресную помощь многодетной семье, в которой молодая мама одна воспитывает четверых детей. Детям по 11, 4, 3 и 2 года. Старший сын инвалид и прикован к кровати.
- В отношении мальчика разработана индивидуальная программа реабилитации инвалида, которая, к сожалению, не исполняется. К примеру, до настоящего времени он не обеспечен ортопедической кроватью, матрасом, креслом-коляской для дома и прогулки, хотя в программе указано, что медтехникой он должен быть обеспечен с января 2018 года, - поделились в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Для детей по просьбе матери судьи купили двухспальный ортопедический диван. В преддверии новогодних праздников дети из многодетной семьи также получили сладкие подарки.
Акция по сбору подарков для неизлечимо больных детей продолжается. В Улан-Удэ 126 детей нуждается в паллиативной помощи, многие из них прикованы к кровати и инвалидному креслу. Матери неотрывно ухаживают за такими детьми, во многих случаях отцы не выдержали и ушли из семьи. В качестве новогодних подарков детям можно купить плед, покрывало, полотенце, постельное бельё, адаптационную подушку, мягкие и музыкальные игрушки.
Подарки принимаются по адресу: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 57, «Добромед», телефоны: 8 (3012) 41-01-96, 8-964-405-47-94.
В Бурятии судьи купили семье больного ребёнка ортопедический диван
Общество, Фото:
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