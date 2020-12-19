Песня ангарчанина про врачей, борющихся с коронавирусом, восхитила пользователей

Автор-исполнитель лирического шансона Евгений Коновалов из Ангарска посвятил песню врачам, борющимся с коронавирусом. «В это мирное время у врачей, увы, свой фронт», - поёт музыкант.





<br />

В припеве поётся:«Медбратья, медсёстры и наши врачиЗа жизни сражаются днём и в ночи,Своими рискуя, ведь вот в чём беда,Дааа».Видео появилось на YouTube 4 декабря, к сегодняшнему дню оно набрало почти 25 тысяч просмотров. Пользователи оставляют восторженные комментарии, делясь, что от прослушивания «ползли мурашки».«Тронул до слёз», «Прекрасная песня», «Мне как медработнику, очень приятно», «Очень трогательно», «Душевная и жизненная песня», - делятся люди в комментариях.Евгений Колесников родился в 1979 году в Усолье-Сибирском, сейчас живёт в Ангарске.