Песня ангарчанина про врачей, борющихся с коронавирусом, восхитила пользователей

«Медбратья, медсёстры и наши врачи за жизни сражаются днём и в ночи…»
Автор-исполнитель лирического шансона Евгений Коновалов из Ангарска посвятил песню врачам, борющимся с коронавирусом. «В это мирное время у врачей, увы, свой фронт», - поёт музыкант.
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В припеве поётся:
«Медбратья, медсёстры и наши врачи
За жизни сражаются днём и в ночи,
Своими рискуя, ведь вот в чём беда,
Дааа».
Видео появилось на YouTube 4 декабря, к сегодняшнему дню оно набрало почти 25 тысяч просмотров. Пользователи оставляют восторженные комментарии, делясь, что от прослушивания «ползли мурашки».
«Тронул до слёз», «Прекрасная песня», «Мне как медработнику, очень приятно», «Очень трогательно», «Душевная и жизненная песня», - делятся люди в комментариях.
Евгений Колесников родился в 1979 году в Усолье-Сибирском, сейчас живёт в Ангарске.
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«Медбратья, медсёстры и наши врачи за жизни сражаются днём и в ночи…»
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