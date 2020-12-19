Не меньше половины всех занятий проходит ночью
В Бурятии проходит этап одиночной подготовки разведчиков. На данном этапе проводятся теоретические и практические занятия по всем предметам, с учётом воинской специальности, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Радисты изучают новые средства связи, водители осваивают автомобильную и специальную технику, разведчики овладевают техническими средствами разведки.
При выполнении упражнений стрельб каждый военнослужащий разведывательного подразделения получает практику ведения огня не только из штатного, закреплённого за ним оружия, но и из всего стрелкового оружия, состоящего на вооружении подразделения.
Занятия с разведчиками проводятся на фоне единой тактической обстановки, с применением передового опыта применения разведывательных подразделений в условиях современных локальных конфликтов. Не менее 50 процентов практических занятий проводятся ночью.
В ноябре в Бурятии завершились учебно-методические сборы со специалистами разведки. В план сборов включили в том числе преодоление полосы препятствий «Тропа разведчика». Видео – по ссылке.
Разведчики в Бурятии совершенствуют одиночную подготовку
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