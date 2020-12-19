 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 декабря

18 декабря

Популярное

У сотрудников МЧС в Бурятии появился свой «гимн»

У сотрудников МЧС в Бурятии появился свой «гимн»
Общество, 
«Мы шагнём от порога, мы готовы всегда», - поют сотрудники

Бурятия присоединилась к проекту «Песни спасателей МЧС». Сотрудники представили клип на песню «Мы – МЧС Бурятии».


В припеве композиции поётся:

«Всегда на страже и зимой и летом,
И ясным днём, и тёмною порой.
Внимательны, решительны при этом.
Мы – МЧС Бурятии родной!»

В клипе показаны архивные кадры с учений, рабочих будней и торжественных мероприятий сотрудников МЧС Бурятии. Завершается видео кадрами необычного флешмоба – представители ведомства выстраивают надпись «МЧС 30», а её снимают с высоты.


Исполнили песню сотрудники Александр Баранов и Людмила Крушевская (Сизых). В активную творческую группу вошли Герольд Тимофеев, Анастасия Зориктуева и Александр Баранов.

Проект «Песни спасателей МЧС» проводит федеральное министерство к 30-летию МЧС России. Свои песни ранее показали сотрудники из Сызрани, Камчатки, Брянской области и других регионов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе бурятские следователи, полицейские и сотрудники МЧС представили совместный клип в честь Дня Государственного флага России.

Справка:

27 декабря 2020 года МЧС исполняется 30 лет.

В июле 1990 года президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей». 27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей на правах Государственного комитета РСФСР. Дата принятия этого постановления считается временем основания министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В июле 1991 года 1617-1 Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС РСФСР). В том же году ГКЧС РСФСР был вновь реорганизован. На базе Госкомитета и Штаба гражданской обороны РСФСР был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР, который был реорганизован в 1994 году в нынешнее МЧС.
МЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Писатель из Бурятии выиграл 500 тысяч рублей
Писатель из Бурятии выиграл 500 тысяч рублей
Общество, 19.12.2020
Художник-педагог из Бурятии завоевал престижную общероссийскую литературную премию
У сотрудников МЧС в Бурятии появился свой «гимн»
У сотрудников МЧС в Бурятии появился свой «гимн»
Общество, 19.12.2020
«Мы шагнём от порога, мы готовы всегда», - поют сотрудники
В Бурятии защитят от затопления станцию Джида
В Бурятии защитят от затопления станцию Джида
Общество, 19.12.2020
Проект находится на стадии общественных слушаний
Студенты Бурятии помогли сотрудникам ГИБДД
Студенты Бурятии помогли сотрудникам ГИБДД
Общество, 19.12.2020
Студенты призвали водителей к трезвому вождению
В Бурятии коронавирусом заболели ещё более 200 человек
В Бурятии коронавирусом заболели ещё более 200 человек
Общество, 19.12.2020
Ситуация с заболеваемостью ковидом остаётся стабильной
В Бурятии ожидаются снегопады
В Бурятии ожидаются снегопады
Общество, 19.12.2020
В Улан-Удэ днём до -13
В Бурятии состоится онлайн-фестиваль «Тypoмания»
В Бурятии состоится онлайн-фестиваль «Тypoмания»
Общество, 18.12.2020
Мероприятие проведут в 4 этапа с 23 по 24 декабря
Забайкальский фестиваль стал лауреатом всероссийского конкурса
Забайкальский фестиваль стал лауреатом всероссийского конкурса
Общество, 18.12.2020
Также дипломы получили ещё два краевых культурных проекта
В Баргузинском районе Бурятии семьям дарят пожарные извещатели
В Баргузинском районе Бурятии семьям дарят пожарные извещатели
Общество, 18.12.2020
Стартовала акция «Пожарный извещатель в каждый дом»
В Бурятии епархия запустила акцию «Тепло материнских рук»
В Бурятии епархия запустила акцию «Тепло материнских рук»
Общество, 18.12.2020
Прошла встреча митрополита Иосифа с уполномоченными по правам человека и ребёнка
Корвет «Алдар Цыденжапов» примут во флот 25 декабря
Корвет «Алдар Цыденжапов» примут во флот 25 декабря
Общество, 18.12.2020
На испытаниях боевое судно уничтожило противокорабельную крылатую ракету
В Бурятии наградили военных врачей ВВО
В Бурятии наградили военных врачей ВВО
Общество, 18.12.2020
Медики получили государственные и ведомственные награды за помощь в борьбе с COVID-19
В Чите стартовал новогодний конкурс диджей-мастерства
В Чите стартовал новогодний конкурс диджей-мастерства
Общество, 18.12.2020
Финалисты смогут отыграть новогодний сет на площади имени Ленина
Спортсмены из Бурятии попали в «Топ-10» сильнейших теннисистов России
Спортсмены из Бурятии попали в «Топ-10» сильнейших теннисистов России
Общество, 18.12.2020
Турнир лучших игроков состоится в конце января

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^