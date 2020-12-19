У сотрудников МЧС в Бурятии появился свой «гимн»

Бурятия присоединилась к проекту «Песни спасателей МЧС». Сотрудники представили клип на песню «Мы – МЧС Бурятии».
В припеве композиции поётся:
«Всегда на страже и зимой и летом,
И ясным днём, и тёмною порой.
Внимательны, решительны при этом.
Мы – МЧС Бурятии родной!»
В клипе показаны архивные кадры с учений, рабочих будней и торжественных мероприятий сотрудников МЧС Бурятии. Завершается видео кадрами необычного флешмоба – представители ведомства выстраивают надпись «МЧС 30», а её снимают с высоты.
Исполнили песню сотрудники Александр Баранов и Людмила Крушевская (Сизых). В активную творческую группу вошли Герольд Тимофеев, Анастасия Зориктуева и Александр Баранов.
Проект «Песни спасателей МЧС» проводит федеральное министерство к 30-летию МЧС России. Свои песни ранее показали сотрудники из Сызрани, Камчатки, Брянской области и других регионов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе бурятские следователи, полицейские и сотрудники МЧС представили совместный клип в честь Дня Государственного флага России.
Справка:
27 декабря 2020 года МЧС исполняется 30 лет.
В июле 1990 года президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей». 27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей на правах Государственного комитета РСФСР. Дата принятия этого постановления считается временем основания министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В июле 1991 года 1617-1 Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС РСФСР). В том же году ГКЧС РСФСР был вновь реорганизован. На базе Госкомитета и Штаба гражданской обороны РСФСР был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР, который был реорганизован в 1994 году в нынешнее МЧС.