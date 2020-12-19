Проект находится на стадии общественных слушаний
В Бурятии планируется защитить станцию Джида от затопления водами реки Джида. Пока о сроках говорить рано, проект находится на стадии общественных слушаний. Известно, что строительные работы планируется проводить в улусе Дырестуй, в местности Улзыын Цагаан.
Сайт «ОВОС: общественные слушания» сообщает, что работы по государственной экологической экспертизе выполнило АО «Байкальский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства». Заказчиком было управление капитального строительства правительства Бурятии.
Общественные обсуждения по проекту «Защита станции Джида от затопления водами реки» состоятся 25 декабря в селе Петропавловка, в здании администрации Джидинского района.
В Бурятии защитят от затопления станцию Джида
Общество, Фото:
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