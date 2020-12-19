 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 декабря

18 декабря

Популярное

В Бурятии защитят от затопления станцию Джида

В Бурятии защитят от затопления станцию Джида
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проект находится на стадии общественных слушаний

В Бурятии планируется защитить станцию Джида от затопления водами реки Джида. Пока о сроках говорить рано, проект находится на стадии общественных слушаний. Известно, что строительные работы планируется проводить в улусе Дырестуй, в местности Улзыын Цагаан.

Сайт «ОВОС: общественные слушания» сообщает, что работы по государственной экологической экспертизе выполнило АО «Байкальский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства». Заказчиком было управление капитального строительства правительства Бурятии.

Общественные обсуждения по проекту «Защита станции Джида от затопления водами реки» состоятся 25 декабря в селе Петропавловка, в здании администрации Джидинского района.
подтопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии защитят от затопления станцию Джида
В Бурятии защитят от затопления станцию Джида
Общество, 19.12.2020
Проект находится на стадии общественных слушаний
Студенты Бурятии помогли сотрудникам ГИБДД
Студенты Бурятии помогли сотрудникам ГИБДД
Общество, 19.12.2020
Студенты призвали водителей к трезвому вождению
В Бурятии коронавирусом заболели ещё более 200 человек
В Бурятии коронавирусом заболели ещё более 200 человек
Общество, 19.12.2020
Ситуация с заболеваемостью ковидом остаётся стабильной
В Бурятии ожидаются снегопады
В Бурятии ожидаются снегопады
Общество, 19.12.2020
В Улан-Удэ днём до -13
В Бурятии состоится онлайн-фестиваль «Тypoмания»
В Бурятии состоится онлайн-фестиваль «Тypoмания»
Общество, 18.12.2020
Мероприятие проведут в 4 этапа с 23 по 24 декабря
Забайкальский фестиваль стал лауреатом всероссийского конкурса
Забайкальский фестиваль стал лауреатом всероссийского конкурса
Общество, 18.12.2020
Также дипломы получили ещё два краевых культурных проекта
В Баргузинском районе Бурятии семьям дарят пожарные извещатели
В Баргузинском районе Бурятии семьям дарят пожарные извещатели
Общество, 18.12.2020
Стартовала акция «Пожарный извещатель в каждый дом»
В Бурятии епархия запустила акцию «Тепло материнских рук»
В Бурятии епархия запустила акцию «Тепло материнских рук»
Общество, 18.12.2020
Прошла встреча митрополита Иосифа с уполномоченными по правам человека и ребёнка
Корвет «Алдар Цыденжапов» примут во флот 25 декабря
Корвет «Алдар Цыденжапов» примут во флот 25 декабря
Общество, 18.12.2020
На испытаниях боевое судно уничтожило противокорабельную крылатую ракету
В Бурятии наградили военных врачей ВВО
В Бурятии наградили военных врачей ВВО
Общество, 18.12.2020
Медики получили государственные и ведомственные награды за помощь в борьбе с COVID-19
В Чите стартовал новогодний конкурс диджей-мастерства
В Чите стартовал новогодний конкурс диджей-мастерства
Общество, 18.12.2020
Финалисты смогут отыграть новогодний сет на площади имени Ленина
Спортсмены из Бурятии попали в «Топ-10» сильнейших теннисистов России
Спортсмены из Бурятии попали в «Топ-10» сильнейших теннисистов России
Общество, 18.12.2020
Турнир лучших игроков состоится в конце января
Спортсмены из Иркутска стали чемпионами России по капоэйра
Спортсмены из Иркутска стали чемпионами России по капоэйра
Общество, 18.12.2020
Соревнования в дисциплине «Соло» прошли в дистанционном формате
Титул лучшего учителя бурятского языка ушёл в Тунку
Титул лучшего учителя бурятского языка ушёл в Тунку
Общество, 18.12.2020
Среди призёров конкурса «Эрхим багша» представители Закамны, Аги, Улан-Удэ и Осы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^