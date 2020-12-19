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Студенты Бурятии помогли сотрудникам ГИБДД

Студенты Бурятии помогли сотрудникам ГИБДД
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Студенты призвали водителей к трезвому вождению

В Селенгинском районе Бурятии студенты техникума приняли участие в профилактическом мероприятии Госавтоинспекции. Вместе с сотрудниками ГИБДД молодые люди призвали водителей к трезвому вождению.

Перед началом мероприятия автоинспекторы провели инструктаж и рассказали, как идёт проверка нетрезвых водителей.

- Если у водителя есть признаки опьянения, то сотрудник ГИБДД предлагает пройти процедуру освидетельствования. Для этого используется специальный прибор – алкотестер, который измеряет содержание спирта в выдыхаемом воздухе, - объяснили полицейские. - Процедура освидетельствования фиксируется на видеозапись или приглашаются двое свидетелей.

После чего студенты вместе с сотрудниками полиции отправились на пост.

Пока сотрудники Госавтоинспекции проверяли документы, учащиеся проводили профилактические беседы с водителями. Они призывали их к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде.

Всем водителям студенты раздали тематические памятки с рекомендациями по безопасному поведению на дороге.

Молодые люди отметили, что получили интересный опыт и узнали много новой информации, сообщили в УГИБДД по Бурятии.


ГИБДД студенты
 
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