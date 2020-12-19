Студенты Бурятии помогли сотрудникам ГИБДД

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Студенты призвали водителей к трезвому вождению



В Селенгинском районе Бурятии студенты техникума приняли участие в профилактическом мероприятии Госавтоинспекции. Вместе с сотрудниками ГИБДД молодые люди призвали водителей к трезвому вождению.



Перед началом мероприятия автоинспекторы провели инструктаж и рассказали, как идёт проверка нетрезвых водителей.



- Если у водителя есть признаки опьянения, то сотрудник ГИБДД предлагает пройти процедуру освидетельствования. Для этого используется специальный прибор – алкотестер, который измеряет содержание спирта в выдыхаемом воздухе, - объяснили полицейские. - Процедура освидетельствования фиксируется на видеозапись или приглашаются двое свидетелей.



После чего студенты вместе с сотрудниками полиции отправились на пост.



Пока сотрудники Госавтоинспекции проверяли документы, учащиеся проводили профилактические беседы с водителями. Они призывали их к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде.



Всем водителям студенты раздали тематические памятки с рекомендациями по безопасному поведению на дороге.



Молодые люди отметили, что получили интересный опыт и узнали много новой информации, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





