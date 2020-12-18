Особое внимание – к детям на льду
В Бурятии стартовал второй этап профилактической акции «Тонкий лёд». Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам уделяют особое внимание предупреждению гибели детей на водоёмах. В школах проводят специальные уроки безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В профилактических мероприятиях также принимают участие спасатели, сотрудники полиции, органы местного самоуправления и волонтёры.
- Повсеместная и настойчивая профилактика, в том числе систематические патрулирования с взаимодействующими структурами, является важной составляющей в обеспечении безопасности людей на водных объектах республики, - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.
Он также сообщил, что в рамках первого этапа акции, который прошёл с 30 ноября по 6 декабря, инспекторы ГИМС охватили беседами около двух тысяч школьников.
В рамках данной акции в Баргузинском районе сотрудники патрульной службы №2 Центра ГИМС совместно с Байкальским поисково-спасательным отрядом провели комплексные учения по инсценировке провала человека под лёд, извлечения его из полыньи и оказании помощи.
Спасатели ещё раз напомнили жителям района, что существует реальная опасность провала людей и техники под неокрепший лёд, поэтому не следует игнорировать предупреждения и запрещающие об этом знаки. А самое главное - быть внимательными к детям, не оставлять их без просмотра и не отпускать к водоёмам.
В Бурятии стартовал второй этап акции «Тонкий лёд»
Общество, Фото:
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