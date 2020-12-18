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В Братске на 94-м году жизни скончался ветеран

В Братске на 94-м году жизни скончался ветеран
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Май 45-го молодой боец встретил курсантом

В Братске скончался ветеран МВД и участник Великой Отечественной войны Степан Федорович Мишин. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Иркутской области.

Родился Степан Федорович весной 1927 года в деревне Щебнюха Алтайского края, в большой крестьянской семье. В 1944 году, когда Степан отметил 17-летие, его вызвали в военкомат и распределили в учебно-стрелковый полк Сибирского военного округа. Май 45-го молодой боец встретил курсантом. Заканчивать «вторую мировую» отправили на Восточный фронт. Пока эшелон двигался к границам советского Приморья, разгром милитаристской Японии завершился. Молодых бойцов, совсем ещё юных парней, приставили сопровождать пленных.

В феврале 1946 года военнослужащий Степан Мишин был направлен в органы внутренних дел. Начинал с отдела фельдъегерской связи УВД Иркутского облисполкома, а полтора года спустя заступил на охрану Китойской детской воспитательно-трудовой колонии. После успешного окончания школы подготовки офицерского состава МВД СССР в Ташкенте в августе 1953 года выпускник Мишин был распределён в Красноярский край – в Канскую воспитательно-трудовую колонию. Там Степан Фёдорович прослужил более 26 лет и ушёл в отставку в должности начальника колонии.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За безупречную службу в МВД» и многими другими наградами. Из Канска семья Мишиных переехала в Иркутск, где Степан Фёдорович стал активистом ветеранской организации городского Управления МВД. Лауреат творческого литературного конкурса МВД России «Доброе слово».

Прощание состоится 22 декабря. Похороны пройдут на Смоленском кладбище.


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