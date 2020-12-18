Как живёт село в Бурятии после визита Путина



После этого разговора Владимир Путин поручил построить в деревне дорогу, школу, детский сад и больницу. Более того, в 2011 году он сам посетил село

- Наталья домой ко мне на велосипеде приезжает, говорит: «Мама, Путин прилетает 6 июля». Ой, нас мандраж бьёт. Потом, когда прилетел, зашёл домой, обыкновенный человек, только президент (в 2011 году Путин был премьер-министром – прим. ред), - рассказывает бабушка звонившей девочки Нина Брылёва.







- Туалет? У нас все удобства на улице. На свежем воздухе сидим и глядим по сторонам. С папиросой в зубе ещё и поглядываем на любимую природу, на Тугнуй.







- У нас проблем с водой нет. Если дети, которые уехали в город и не хотят своим мамам-папам помочь, дедушкам и бабушкам, то я думаю, это семейные проблемы, не нужно их на государство перекладывать. Зачем? –высказался глава Тугнуя Эдуард Прохоров.







Также местные благодарят Владимира Путина за магазины. Однако, чтобы закупаться там, у них нет денег.



- Тут работы нет, здесь возможностей нет. В планах уехать в Москву, а там дальше будет видно, - рассказала Дарья.





