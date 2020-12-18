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Как живёт село в Бурятии после визита Путина

Как живёт село в Бурятии после визита Путина
Общество, 
Журналисты побывали в селе, в котором девочка Даша в 2008 году дозвонилась президенту

На YouTube-канале «Редакция» вышел фильм о судьбах россиян, которым удалось поговорить с президентом страны Владимиром Путиным на «прямой линии». Корреспонденты «Редакции» побывали во многих регионах России, в том числе и в Бурятии. Видео анонсировал журналист и автор канала Алексей Пивоваров незадолго до выхода фильма. Приезд съёмочной группы совпал с недавним бурятским землетрясением.

- В этом году произошло знаменательное событие, впервые за долгие годы не состоялась «прямая линия» Путина с народом. Ну помните этот жанр, когда Путин сидит и по телемосту общается с жителями, как правило отдалённых населённых пунктов и решает их проблемы – от текущих труб, до того, что нужно что-то купить или понизить ставки по ипотеке. В этом году «прямую линию» объединили с пресс-конференцией, к которой было супервнимание из-за отравления Навального, но в чистом виде это жанр не состоялся. Мы подумали, что такое важное событие, конечно, заслуживает отдельного выпуска. Не сама «прямая линия», разумеется, а судьбы людей, которым посчастливилось или которые по стечению обстоятельств в этих «прямых линиях» участвовали. Ведь дети, которые задавали Путину вопросы во время его первых «прямых линий», они уже выросли, они уже взрослые люди, у некоторых свои дети есть. Мы нашли этих людей, поговорили, съездили к некоторым в гости, чтобы понять, как же «прямая линия» с президентом изменила жизни людей, - с такими словами начал выпуск Алексей Пивоваров.

В Бурятии команда «Редакции» побывала в селе Тугнуй Мухоршибирского района. В 2008 году из деревни к президенту дозвонилась школьница Дарья Варфоломеева. Она попросила платья себе и сестре.

- Живём на бабушкину пенсию, работы в деревне нет. Мы с сестрой мечтаем иметь новые платья, - говорила восьмилетняя Даша.

Путин подарил девочкам новые платья, которые сохранились по сей день, а также ноутбук, но он сломался.

- Тут по телевидению шла строка бегущая, номер телефона «прямой линии». Бабушка говорит: «Даша, давай позвоним, позвоним, а что вы играете, дерётесь». Ну и всё. Было 1 декабря, вечером. 2 декабря, тоже вечером, нас уже Москва разыскивала, - рассказывает Наталья Варфоломеева, мама Даши.

По результатам разговора Путин позвал девочек на Кремлёвскую ёлку. Наталья с детьми приехала в Москву 21 декабря.

- Каждый божий день у нас был занят, всё по расписанию, всё по часам. Потом у нас была встреча с президентом, в тот же день, когда Кремлёвская ёлка была. О чём мы говорили, я только наполовину слышала. Потом все вышли, двери закрыли, нам принесли налили чай, и мы остались вчетвером. Он говорит: «Ну давайте рассказывайте, как вы там живёте?». И тут я сказала: «Да знаете, мы не живём, мы выживаем, мы просто существуем. У нас старая школа, которой требуется ремонт», - вспоминает Наталья.

После этого разговора Владимир Путин поручил построить в деревне дорогу, школу, детский сад и больницу. Более того, в 2011 году он сам посетил село.

- Наталья домой ко мне на велосипеде приезжает, говорит: «Мама, Путин прилетает 6 июля». Ой, нас мандраж бьёт. Потом, когда прилетел, зашёл домой, обыкновенный человек, только президент (в 2011 году Путин был премьер-министром – прим. ред), - рассказывает бабушка звонившей девочки Нина Брылёва.


Далее жители села Тугнуй рассказывают, как изменилась жизнь после приезда Владимира Путина. По их словам, всё осталось также.

- Мы же вши тут, ничего у нас и не было. Больницу сделали. Ну что больница? Она сейчас у нас никакая, всё поувезли. Два, один врача. Даже у нас нет аптеки. Туже купить одну таблеточку... - рассказывает Тамара Филиппова, местная жительница.

- Нужно в Улан-Удэ ехать за лекарствами? – спрашивает её корреспондент «Редакции» Елена Светикова.

- Почему? В район, - отвечает женщина.

- У вас есть водопровод, как-то работает в доме в вашем?

- В доме-то у меня ничего нету. У нас водокачки.

- То есть вы к водокачке идёте и воду тащите на себе?

- Да. А кто же нам будет? Свои вот бурят скважины, но у меня таких денег нету, чтобы сделать эту скважину.

- Сколько у вас пенсия?

- 13 тысяч, стыдно сказать и грех утаить.

- А удобства у вас где? Туалет?

- Туалет? У нас все удобства на улице. На свежем воздухе сидим и глядим по сторонам. С папиросой в зубе ещё и поглядываем на любимую природу, на Тугнуй.


Журналист Елена Светикова встретилась с главой Тугнуя. Он рассказал, что проблема водоснабжения решаема, нужно лишь заплатить 50 тысяч рублей компании, которая пробурит скважину.

- У нас проблем с водой нет. Если дети, которые уехали в город и не хотят своим мамам-папам помочь, дедушкам и бабушкам, то я думаю, это семейные проблемы, не нужно их на государство перекладывать. Зачем? –высказался глава Тугнуя Эдуард Прохоров.


Мужское население деревни рассказывает, что в селе работы нет. Чтобы заработать на жизнь, им приходится ездить на север на вахту.

Также местные благодарят Владимира Путина за магазины. Однако, чтобы закупаться там, у них нет денег.

Поговорила журналист и самой Дарьей. Девушка уже строит планы на взрослое будущее. Она рассказывает, что не планирует задерживаться в деревне.

- Тут работы нет, здесь возможностей нет. В планах уехать в Москву, а там дальше будет видно, - рассказала Дарья.


Ролик под названием «Как сложилась жизнь участников «прямых линий» с президентом» на канале «Редакции» вышел 17 декабря. За сутки его посмотрело более полумиллиона человек.

- Выводы вы делаете сами, я только одну вещь скажу в завершении. За эти 20 лет произошла технологическая революция. Прямой эфир сейчас – это совсем не тоже самое, что в начале 2000-х. Сейчас каждый из нас прямой эфир устроить и ещё выбрать, на какой именно платформе его устраивать. «Прямая линия» выглядит уже не способом мгновенного перемещения в пространстве, между Москвой и какой-нибудь провинцией, а выглядит машиной времени. Перемещением из 2021 в 2001 или 2002 год. Ну сами посмотрите, тот же самый президент, отвечает на те же самые вопросы – текущая труба, несделанная дорога, отсутствие туалета, ворующие чиновники, фонари на улицах не горят. Получается, столько лет прошло, столько всего изменилось, поколения сменились, а у нас всё по-прежнему. Проблемы те же и человек, на которого люди уповают, всё тот же. Ну так это выглядит, - подытожил Алексей Пивоваров.



Путин
 
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