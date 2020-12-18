Во время рейда поймали пьяного водителя
17 декабря в Улан-Удэ прошли массовые проверки водителей. Госавтоинспекция выставила дополнительные экипажи из 16 сотрудников. Дорожные полицейские проверяли машины на улицах Бабушкина, Борсоева и Комарова.
Сотрудники ГИБДД проверили 85 автомобилей. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены семь водителей, в том числе, один в состоянии опьянения и один нарушитель, не имеющий права водительских прав.
- Подобные профилактические мероприятия, в частности, рейды по предупреждению фактов управления транспортом в нетрезвом виде, проводятся на регулярной основе, - отмечают в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ озвучили итоги массовой проверки водителей
Общество, Фото:
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