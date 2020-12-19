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В Бурятии ожидаются снегопады

В Бурятии ожидаются снегопады
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём до -13

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -25-30, местами -16-21, по северу и юго-западу до -39, по Прибайкалью при снеге -7-12, днём -10-15, местами -20-25, по Прибайкалью и юго-западу до -4-9 градусов.

В Улан-Удэ ночью снег, днём без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -19-21, днём 11-13 градусов.
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