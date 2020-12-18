В Улан-Удэ наградили ветерана вневедомственной охраны

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Чингис Эрдынеевич отдал службе в правоохранительных органах более 20 лет



Сегодня памятный знак вручили ветерану вневедомственной охраны Бурятии, прапорщику милиции Чингису Ринчинову.



Начальник отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ управления Росгвардии Бурятии, полковник полиции Валерий Филиппов вручил ветерану памятный знак «95 лет МВД Бурятии» и благодарственное письмо управления вневедомственной охраны.



- Спасибо за участие в жизни вневедомственной охраны, за патриотическое воспитание молодёжи, за то, что передаете свой опыт молодым сотрудникам, - поблагодарил ветерана Валерий Филиппов.



Чингис Эрдынеевич Ринчинов отдал службе в правоохранительных органах более 20 лет. На заслуженный отдых он ушёл с поста милиционера по охране государственных объектов полка милиции управления вневедомственной охраны.

