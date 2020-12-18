Чингис Эрдынеевич отдал службе в правоохранительных органах более 20 лет
Сегодня памятный знак вручили ветерану вневедомственной охраны Бурятии, прапорщику милиции Чингису Ринчинову.
Начальник отдела вневедомственной охраны по Улан-Удэ управления Росгвардии Бурятии, полковник полиции Валерий Филиппов вручил ветерану памятный знак «95 лет МВД Бурятии» и благодарственное письмо управления вневедомственной охраны.
- Спасибо за участие в жизни вневедомственной охраны, за патриотическое воспитание молодёжи, за то, что передаете свой опыт молодым сотрудникам, - поблагодарил ветерана Валерий Филиппов.
Чингис Эрдынеевич Ринчинов отдал службе в правоохранительных органах более 20 лет. На заслуженный отдых он ушёл с поста милиционера по охране государственных объектов полка милиции управления вневедомственной охраны.
В Улан-Удэ наградили ветерана вневедомственной охраны
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