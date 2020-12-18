В Бурятии юные лесники смастерили экоёлочку

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Ёлочку дети соорудили из шишек



В Бурятии стартовал конкурс «Сохраним леса Байкала», одним из этапов конкурса является создание альтернативной ели.



Члены школьного лесничества «Тальян» Хринского района решили принять участие в конкурсе и сделали ёлочку из природных материалов.



- Сначала мы сделали конструкцию из картона, а затем, отправились в лес за шишками. Отбирали только самые красивые шишки, которые внешне напоминали цветочки, - поделились ребята.



Юные лесники начали готовиться к конкурсу заранее. Сначала, они спроектировали ёлочку и нарисовали её. Затем подготовили все необходимые материалы и приступили к работе.



- Ребята очень ответственно подошли к конкурсу, всю ёлочку они продумали сами. Сначала даже не посвящали меня в процесс создания, что-то клеили, вырезали, раскрашивали и конструировали. В итоге, у них получилась очень красивая и необычная ёлочка из шишек, - с улыбкой рассказывает руководитель школьного лесничества Наталья Янькова.



Школьное лесничество «Тальян» было создано в 2018 году. Ребята проявляют интерес к профессии лесника, с удовольствием участвуют во всех акциях и делятся своими знаниями о лесе, рассказали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.





