Житель Бурятии повстречал двух рысят

- А удивительна встреча тем, что представители семейства кошачьих ведут уединённый образ жизни. Несмотря на свой милый вид, это животное является опасной лесной кошкой, - сообщают в Тункинском национальном парке.





Житель Тункинского района Виталий Хальчеев поделился фотографией редкой встречи с дикими кошками. На фото запечатлены два рысенка забравшиеся на дерево.В Тункинском национальном парке рысь населяет лесную зону и горно-таёжные угодья, где обитает много кабарги, косуль и зайца-беляка.