Житель Бурятии повстречал двух рысят

Два рысёнка отдыхали на дереве
Житель Тункинского района Виталий Хальчеев поделился фотографией редкой встречи с дикими кошками. На фото запечатлены два рысенка забравшиеся на дерево.
- А удивительна встреча тем, что представители семейства кошачьих ведут уединённый образ жизни. Несмотря на свой милый вид, это животное является опасной лесной кошкой, - сообщают в Тункинском национальном парке.
В Тункинском национальном парке рысь населяет лесную зону и горно-таёжные угодья, где обитает много кабарги, косуль и зайца-беляка.
Два рысёнка отдыхали на дереве
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