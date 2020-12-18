Водителей в Иркутске штрафуют за парковку на газонах

Общество, Фото: сайт адмистрации Иркутска

Впрочем, некоторые отделываются предупреждениями



С октября более 40 автовладельцев привлечены к ответственности за парковку на газонах в Октябрьском округе Иркутска



- С октября 2020 года было составлено 44 протокола, по которым 22 автовладельцам выписаны предупреждения, столько же владельцев автомобилей оштрафовано, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Административной ответственностью за парковку на газонах является предупреждение либо наложение штрафа. Штрафные санкции предусмотрены для физических лиц в размере от 1 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 5 тысяч рублей до 13 тысяч рублей; для юридических лиц – от 13 до 55 тысяч рублей.









