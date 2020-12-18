Впрочем, некоторые отделываются предупреждениями
С октября более 40 автовладельцев привлечены к ответственности за парковку на газонах в Октябрьском округе Иркутска
- С октября 2020 года было составлено 44 протокола, по которым 22 автовладельцам выписаны предупреждения, столько же владельцев автомобилей оштрафовано, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Административной ответственностью за парковку на газонах является предупреждение либо наложение штрафа. Штрафные санкции предусмотрены для физических лиц в размере от 1 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 5 тысяч рублей до 13 тысяч рублей; для юридических лиц – от 13 до 55 тысяч рублей.
Водителей в Иркутске штрафуют за парковку на газонах
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Два рысёнка отдыхали на дереве
«Полиция – мой самый преданный зритель», - иронизирует Надежда Низовкина
Состоялась акция «Подари праздник детям»
Впрочем, некоторые отделываются предупреждениями
В мэрии объяснили их предназначение
Отремонтировали дом культуры «Байкал»
Спортсмены получили право выступить на чемпионате России по самбо
Фермеры говорят, что не готовы колоть шприцами своих коров
В Бурятстат доставили планшеты для проведения всероссийской переписи населения
В декабре заработали новые W-Fi-точки
Акцию запустили для пассажиров, активно передвигающихся в общественном транспорте
В столице Бурятии реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
На эти цели из федерального бюджета выделено 70,4 млн рублей
Обе картины представляют культурную ценность
Специалисты исследовали 205 проб кондитерской продукции