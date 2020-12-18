В Иркутской области отметили традиционный тофаларский праздник

В Иркутской области в первой половине декабря завершился традиционный праздник «День оленевода-охотника». Мероприятие проводилось онлайн в местах компактного проживания тофаларов, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Из-за отсутствия в посёлке Нерха интернета записи приносили заснятыми на телефоны и прочую видеоаппаратуру в местное учреждение культуры, где их рассматривали члены жюри. В связи с новым форматом проведения мероприятия изменились условия выступлений. Так, был отменён самый зрелищный этап праздника – состязания охотников-оленеводов. Участники выступали в следующих номинациях: «Легенды тофаларов», «Тофаларское панно», «Тофаларский амулет» и «Тофаларские картины».
Результаты выступлений в номинациях выглядят следующим образом:
Номинация «Легенды тофаларов»
I место - Семенова Марина Игоревна;
II место - Кокуева Алена Александровна;
III место - Мухаев Константин Алексеевич.
Номинация «Тофаларское панно»
I место - Кокуева Анастасия Ивановна;
II место - Каморникова Юлия Ивановна;
III место - Овчаренко Инна Станиславовна.
Номинация «Тофаларский амулет»
I место - Кусаева Марина Вячеславовна;
II место - Бухтурбаева Эльвира Петровна;
III место - Изотова Екатерина Ивановна.
Номинация «Тофаларские картины»
I место - Кокуева Анастасия Ивановна;
II место - Каморникова Юлия Ивановна;
III место - Мамыкеева Мария Михайловна.