Забайкальский фестиваль стал лауреатом всероссийского конкурса

Общество, Фото: УМЦКиНТ Забайкальского края

Также дипломы получили ещё два краевых культурных проекта



Подведены итоги всероссийского фестиваля-конкурса национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт». В конкурсе приняли участие более 30 регионов. На фестивале было представлено более 70 проектов по сохранению и развитию национальных культур народов нашей страны.



В номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства» межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Забайкальскому краю – любо!» стал лауреатом I степени. Международный фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая» также стал участником конкурса и получил диплом «За укрепление межнационального взаимодействия» в номинации «Проекты, направленные на формирование актуального объективного информационного пространства в сфере межнационального культурного обмена». Кроме того, призёром мероприятия стал забайкальский онлайн-проект «Фольклорная грамота», который был отмечен дипломом «За сохранение и развитие народных традиций» в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты».



- Отметим, по результатам проведения всероссийских конкурсов «Россия: этнический комфорт» в 2018-2019 годах сформировано двухтомное издание, которое представляет собой своеобразную антологию актуальных национально-культурных проектов, которая будет интересна работникам культурно-досуговых учреждений, специалистам в сфере национальной политики и всем интересующимся данной тематикой, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

