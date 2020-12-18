В Бурятии в доме культуры устроили тренажёрный зал

Общество, Фото: предоставлено минкультуры Бурятии

Отремонтировали дом культуры «Байкал»



Сегодня, 18 декабря, в посёлке Клюевка Кабанского района после капитального ремонта открылся дом культуры «Байкал», сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Капитальный ремонт дома культуры «Байкал» площадью 385 кв. м. завершился в июне. Были полностью обновлены полы, стен, кровля здания, система отопления, электропитания и т.д.



Посёлок Клюевка имеет богатую историю. Его основали в XIX веке купцы Клюевы. Расположен на берегу озера Байкал, в 8 км к юго-западу от города Бабушкин. Через посёлок проходят Транссибирская магистраль и федеральная автомагистраль Р258 «Байкал».



Дом культуры впервые открылся в 1968 году. За это время проходил лишь косметический ремонт, и только в 2005 году были отремонтированы крыша и система отопления. Приятным бонусом для жителей Клюевки является то, что в здании, кроме сцены, зрительного зала и кабинетов расположен тренажёрный зал.



Для жителей села работают семь творческих коллективов (детский вокальный ансамбль «Кристаллики», детский хореографический ансамбль «Бамбини», хореографический ансамбль «Айседора», вокальный ансамбль ветеранов «Байкальский узор», вокальный ансамбль «Эста», самодеятельный театр «Премьера», хореографический ансамбль «Денс-кор»), возраст участников от 4 до 80 лет.



Пенсионерка Галина Кузьмина рассказала, что все жители поселка с нетерпением ждали открытия дома культуры. Ведь дом культуры «Байкал» - это любимое место для детей и взрослых.



- Все мои шестеро внуков! Да, я и сама на протяжении семи лет три раза в неделю посещаю клуб. Я участница двух творческих коллективов, - отметила Галина Кузьмина.





