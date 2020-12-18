Спортсмены получили право выступить на чемпионате России по самбо
Сотрудники спецназа «Гром» управления наркоконтроля МВД Бурятии стали серебряными призёрами чемпионата Дальневосточного федерального округа по самбо.
Соревнования проходили в течение трёх дней во Владивостоке и собрали свыше 430 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Камчатского и Забайкальского краев, Еврейской автономной, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Республик Бурятия и Саха.
Бойцы Бурятии завоевали две серебряные медали: Булат Найданов - в весовой категории до 64 кг (боевое самбо) и Алексей Кобылкин - в весовой категории до 71 кг (спортивное самбо).
Теперь уже в составе сборной ДФО они будут защищать честь округа и республики на чемпионате России по самбо. Он пройдёт в Оренбурге с 26 февраля по 2 марта 2021 года.
- Бойцы полицейского спецназа являются неоднократными чемпионами и призерами Сибирского федерального округа по самбо. Кроме того, в числе побед Булата Найданова, например, бронзовая медаль всероссийских соревнований - лично-командного чемпионата Общества «Динамо» в 2014 году в Красноярске. Алексей Кобылкин – чемпион турнира Азиатской части России по самбо памяти заслуженных тренеров России А.М. Астахова и Э.В. Агафонова в 2014 году, победитель и серебряный призер международного турнира по спортивному самбо памяти В. Гордеева в Бишкеке в 2013 и 2019 годах, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Оба спортсмена имеют звание мастеров спорта России.
Сцецназовцы из Бурятии взяли серебро чемпионата ДФО
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Фермеры говорят, что не готовы колоть шприцами своих коров
В Бурятстат доставили планшеты для проведения всероссийской переписи населения
В декабре заработали новые W-Fi-точки
Акцию запустили для пассажиров, активно передвигающихся в общественном транспорте
В столице Бурятии реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
На эти цели из федерального бюджета выделено 70,4 млн рублей
Специалисты исследовали 205 проб кондитерской продукции
Учёные озвучили выводы после крупного исследования
Объём посадок увеличат на несколько тысяч гектаров
Все работы планируется завершить 25 декабря
Работу теплоснабжения города теперь можно отслеживать онлайн
Из них 18 человек были с подтверждённым либо подозрением на короновирус
В Бурятии новогодний подарок в пять тысяч рублей получат более 100 тысяч детей
Выделка шкур – это очень сложный процесс, поясняют специалисты
У мужчины возникли проблемы с купленным автомобилем