Сцецназовцы из Бурятии взяли серебро чемпионата ДФО

Общество, Фото: сайт МВД по Бурятии

Спортсмены получили право выступить на чемпионате России по самбо



Сотрудники спецназа «Гром» управления наркоконтроля МВД Бурятии стали серебряными призёрами чемпионата Дальневосточного федерального округа по самбо.



Соревнования проходили в течение трёх дней во Владивостоке и собрали свыше 430 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Камчатского и Забайкальского краев, Еврейской автономной, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Республик Бурятия и Саха.



Бойцы Бурятии завоевали две серебряные медали: Булат Найданов - в весовой категории до 64 кг (боевое самбо) и Алексей Кобылкин - в весовой категории до 71 кг (спортивное самбо).



Теперь уже в составе сборной ДФО они будут защищать честь округа и республики на чемпионате России по самбо. Он пройдёт в Оренбурге с 26 февраля по 2 марта 2021 года.



- Бойцы полицейского спецназа являются неоднократными чемпионами и призерами Сибирского федерального округа по самбо. Кроме того, в числе побед Булата Найданова, например, бронзовая медаль всероссийских соревнований - лично-командного чемпионата Общества «Динамо» в 2014 году в Красноярске. Алексей Кобылкин – чемпион турнира Азиатской части России по самбо памяти заслуженных тренеров России А.М. Астахова и Э.В. Агафонова в 2014 году, победитель и серебряный призер международного турнира по спортивному самбо памяти В. Гордеева в Бишкеке в 2013 и 2019 годах, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Оба спортсмена имеют звание мастеров спорта России.





