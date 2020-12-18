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Спортсмены из Бурятии попали в «Топ-10» сильнейших теннисистов России

Спортсмены из Бурятии попали в «Топ-10» сильнейших теннисистов России
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир лучших игроков состоится в конце января

В начале декабря на официальном сайте федерации настольного тенниса РФ опубликованы разнарядки (вызовы) на турнир «Сильнейших спортсменов России Топ-10». В десятку сильнейших игроков среди юниоров, кадетов и миникадетов нашей страны попали представители Бурятии.

Пятым номером «Топ-10» кадетов до 16 лет стал Батор Раднаев. В списке миникадетов до 12 лет седьмым стал улан-удэнец Павел Шубин.

Проведение соревнований «Топ-10» запланированы с 20 по 24 января 2021 года. Турнир среди юниоров и юниорок до 19 лет, а также юношей и девушек до 16 лет пройдут в городе Верхняя Пышма. Состязания среди мальчиков и девочек до 13 и до 12 лет состоится в Оренбурге.

- Эти соревнования входят в один из критериев отбора спортсменов в состав сборной России по возрастам, где за занятые места начисляются баллы и рейтинговые очки для попадания в резерв или в основной состав сборной страны, - сообщает пресс-служба клуба настольного тенниса «Пионер».
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