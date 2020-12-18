Бурятскую молочку назвали самой чистой в России

Общество, Фото: страница Намжила Мардваева

Фермеры говорят, что не готовы колоть шприцами своих коров



Директор Россельхозцентра по Бурятии Намжил Мардваев поделился любопытной информацией о качестве местных молочных продуктов.



- Когда разговор зашёл о витаминизации, наш лидер молочного животноводства сказал, что премиксы и сухие витамины в корм может добавлять, но колоть шприцами своих коровенок не готов морально. Мы, наверное, единственный регион, кто это не делает, те же соседи наши уже давно. Так что, дорогие друзья, покупайте нашу местную молочку, ведь она действительно чистая, - написал на своей странице в соцсети Намжил Мардваев.



В целом же ситуация с молочным производством в Бурятии – одна из самых сложных, добавил он.



- Если взять то же наше растениеводство, то здесь давно применяются современные технологии: почвозащитные, ресурсосберегающие агротехнологии, высокопроизводительные широкозахватные системы машин, лучшие мировые образцы тракторов, комбайнов и сельхозтехники такие, как Джон-дир, Клаас, Нью-Холланд и т.д. Посевные комплексы, выполняющие пять операций за один проход, современные многокомпонентные химические средства защиты растений, новые современные сорта и гибриды и т.д. Но в нашем молочном, да и в мясном животноводстве ничего подобного нет, они все «сидят» на технологиях прошлого века. А держась за вчерашний день, разве можно уйти вперёд! До сих пор считаем кормовые единицы, хотя давно уже все считают энергию. Не делаем анализы кормов по микроэлементам, а ведь недостаток каких-то из них животные восполняют дополнительным потреблением кормов, что приводит к их перерасходу и т.д., - поделился директор директор Россельхозцентра по Бурятии.



К слову, во время рабочей поездки по районам он заехал на пару молочно-товарных ферм, не предупредив заранее. На первой ферме Намжил Мардваев оказался в начале седьмого утра, застав утреннюю дойку.



- Когда я признался, что приехал посмотреть на дойку, то были безмерно удивлены, видимо, теперь такого нет. Поговорил с заведующей фермой по телефону и сразу же успокоил её и всех, что ничего критически оценивать не буду, равно как и доводить до кого-то и до чего-то. Объяснил, что хочу увидеть вживую сегодняшнюю ситуацию в молочном производстве и сделать какие-то выводы, но только для себя. Когда вот так езжу, то не люблю сразу категорично оценивать работу кого-либо, советовать что-нибудь сразу и т.п. Ведь говорить всегда легче, чем самому работать на производстве. Хотя основные рабочие процессы механизированы: машинное доение, навозоудаление, раздача кормов, ручного труда хватает. После заехал ещё на одну ферме, где ситуация оказалась значительно лучше. Здесь более светлее, теплее, чище, да и молока доят побольше. Здесь, правда, встретил руководителя, с которым обстоятельно поговорили и обсудили все насущные проблемы отрасли, - добавил Намжил Мардваев.







