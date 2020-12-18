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В Улан-Удэ каждую четвёртую поездку сделают бесплатной

В Улан-Удэ каждую четвёртую поездку сделают бесплатной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акцию запустили для пассажиров, активно передвигающихся в общественном транспорте

В Улан-Удэ с 21 декабря каждую четвёртую поездку в трамвае и в муниципальном автобусе сделают бесплатной. Об этом сообщил сегодня в Facebook мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Друзья! Принял решение запустить интересную акцию для горожан, которые активно пользуются муниципальным общественным транспортом. Наши МУПы — «Городские маршруты» и «Управление трамвая» — эту идею поддержали. Поэтому делаем каждую четвёртую поездку в трамвае и в муниципальном автобусе бесплатной, - написал он.

Участвовать в акции смогут все, кто ездит с пересадками или активно передвигается по городу. Нужно оплачивать проезд банковскими картами, в том числе бесконтактно. Бонус в виде бесплатной четвёртой поездки получат пассажиры, которые совершат три таких оплаты в течение одного дня.

Поездки в трамваях и автобусах накапливаются отдельно.

- Специально запустили акцию перед Новым годом: пассажиропоток в последние недели декабря всегда выше, - пояснил Игорь Шутенков.

Акция продлится два месяца, начиная с 21 декабря. Организаторы надеются, что смогут простимулировать рост использования бесконтактного вида оплаты.

Также в предновогодний период на линию запустят ещё три дополнительных трамвая. Теперь ежедневно будут выходить 43 вагона.


общественный транспорт автобус трамвай
 
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