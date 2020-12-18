Специалисты исследовали 205 проб кондитерской продукции
Управление Роспотребнадзора по Бурятии за девять месяцев исследовано 205 проб кондитерской продукции по показателям качества и безопасности.
- Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям и физико-химическим показателям составила 1,9 %. Проб, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим, радиологическим показателям и на содержание ГМО не установлено, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Во время проверок на кондитерских предприятиях выявлялись нарушения технических регламентов. Не было маркировки единым знаком обращения продукции на упаковке, не соблюдались условия хранения продовольственного сырья, нарушались требований по соблюдению правил личной гигиены персонала, отсутствовал контроль за температурно-влажностным режимом хранения.
По выявленным нарушениям виновные лица привлечены к административной ответственности.
Недавно Роспотребнадзор дал рекомендации по качественному и безопасному выбору сладких новогодних подарков. В преддверии новогодних праздников с 7 по 21 декабря организована «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков по номеру телефона 8 (3012) 41-02-88, 8 (3012) 41-24-44.
Печеньки в Бурятии соответствуют нормам
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