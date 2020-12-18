В Иркутской области увеличат площадь лесовосстановления

Объём посадок увеличат на несколько тысяч гектаров



В 2021 году в Иркутской области решено увеличить площадь лесовосстановления. Планируется, что она должна быть не меньше 157 тысяч гектаров. Об этом рассказали в региональном министерстве лесного комплекса.



- Главным показателем проекта является отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Согласно плану, в 2021 году этот показатель должен достичь 86,4%, однако в Иркутской области уже в 2020 году удалось достичь 88,1% при плане в 79,7%, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.



В 2021 году необходимо сформировать запас лесных семян объёмом 5,5 тонн, вырастить стандартный посадочный материал в количестве 20,7 млн штук.



В этом году лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 145,2 тыс. га (100% от задания), в том числе искусственное лесовосстановление – 15 тыс. га, комбинированное – 5,2 тыс. га, содействие естественному возобновлению леса – 125 тыс. га.

