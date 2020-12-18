В новом пристрое улан-удэнской школы №49 устанавливают оборудование

Все работы планируется завершить 25 декабря
В Улан-Удэ готовится к сдаче в эксплуатацию новый пристрой к школе №49. Реконструкция школы стала возможной благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Сейчас в школу завозят мебель, компьютеры, интерактивное оборудование. Ориентировочно все работы завершатся 25 декабря. Строительно-монтажные работы в пристрое с тёплым переходом были полностью завершены в ноябре.
На строительство пристроя к 49-й школе на 350 мест направлено более 215 млн рублей. Благодаря строительству дополнительного здания, школе удастся избежать обучения в третью смену.
- Сегодня школа переуплотнена, в ней обучается 2560 учащихся. В новое здание придут обучаться старшеклассники, здесь специализированные кабинеты химии, физики, информатики. В то же время, здесь со второй смены будут обучаться дети средних классов – на уроки технологии будут приходить ребята 5-8 классов. Здесь есть хореографический зал, где образование могут получить младшеклассники, - пояснила директор школы Людмила Попова.
Дети и родители учащихся школы №49 с нетерпением ждут открытия нового современного пристроя.
- Я сам учился в этой школе, а сейчас здесь учатся мои дети. Я не понаслышке знаю, как школа улучшается, оборудование с каждым годом становится лучше. Этот пристрой очень нужен для детей. Я бы хотел от всей души поблагодарить людей, которые причастны к этому строительству. Мы ждём открытия нового пристроя, ведь наши дети будут учиться в хороших кабинетах с современным оборудованием, - рассказал представитель совета отцов школы №49 Валерий Нимацыренов.
Напомним, объект возводится в рамках национального проекта «Образование», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Также в 2020 году по нацпроекту «Образование» в столице Бурятии строятся школы №40 по пр.50-летия Октября и школа на 1275 мест по ул. Автотранспортной. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В новом пристрое улан-удэнской школы №49 устанавливают оборудование
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обе картины представляют культурную ценность
Специалисты исследовали 205 проб кондитерской продукции
Учёные озвучили выводы после крупного исследования
Объём посадок увеличат на несколько тысяч гектаров
Все работы планируется завершить 25 декабря
Работу теплоснабжения города теперь можно отслеживать онлайн
Из них 18 человек были с подтверждённым либо подозрением на короновирус
В Бурятии новогодний подарок в пять тысяч рублей получат более 100 тысяч детей
Выделка шкур – это очень сложный процесс, поясняют специалисты
У мужчины возникли проблемы с купленным автомобилем
Сегодняшний наш очерк посвящён Юрию Унтанову – слесарю котельного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1
О Дашиме Галсановой вспоминают как о замечательном педагоге
Работы «встали» из-за уволившегося водителя
Коронавирус вновь выявили у более 200 жителей Бурятии
Адвокату потребовалась помощь прокуратуры