В новом пристрое улан-удэнской школы №49 устанавливают оборудование

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Все работы планируется завершить 25 декабря



В Улан-Удэ готовится к сдаче в эксплуатацию новый пристрой к школе №49. Реконструкция школы стала возможной благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».



Сейчас в школу завозят мебель, компьютеры, интерактивное оборудование. Ориентировочно все работы завершатся 25 декабря. Строительно-монтажные работы в пристрое с тёплым переходом были полностью завершены в ноябре.



На строительство пристроя к 49-й школе на 350 мест направлено более 215 млн рублей. Благодаря строительству дополнительного здания, школе удастся избежать обучения в третью смену.



- Сегодня школа переуплотнена, в ней обучается 2560 учащихся. В новое здание придут обучаться старшеклассники, здесь специализированные кабинеты химии, физики, информатики. В то же время, здесь со второй смены будут обучаться дети средних классов – на уроки технологии будут приходить ребята 5-8 классов. Здесь есть хореографический зал, где образование могут получить младшеклассники, - пояснила директор школы Людмила Попова.



Дети и родители учащихся школы №49 с нетерпением ждут открытия нового современного пристроя.



- Я сам учился в этой школе, а сейчас здесь учатся мои дети. Я не понаслышке знаю, как школа улучшается, оборудование с каждым годом становится лучше. Этот пристрой очень нужен для детей. Я бы хотел от всей души поблагодарить людей, которые причастны к этому строительству. Мы ждём открытия нового пристроя, ведь наши дети будут учиться в хороших кабинетах с современным оборудованием, - рассказал представитель совета отцов школы №49 Валерий Нимацыренов.



Напомним, объект возводится в рамках национального проекта «Образование», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Также в 2020 году по нацпроекту «Образование» в столице Бурятии строятся школы №40 по пр.50-летия Октября и школа на 1275 мест по ул. Автотранспортной. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

