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В Бурятии вертолётом санавиации эвакуировали 128 человек

В Бурятии вертолётом санавиации эвакуировали 128 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из них 18 человек были с подтверждённым либо подозрением на короновирус

В Бурятии подвели итоги работы специализированного вертолёта санавиации за полгода.

Для оказания экстренной медпомощи с конца июня в Бурятии работает медицинский вертолёт типа МИ-8 АМТ. Вертолёт базируется в аэропорту «Байкал» и обслуживает санитарные вызовы, перевозя тяжёлых пациентов в медучреждения республики и за её пределами.

По словам и.о. заведующего центра медицины катастроф Алексея Корнюшина, за шесть месяцев работы вертолёт совершил 77 вылетов, эвакуировав 128 пациентов. Из них 18 человек были с подтверждённым либо подозрением на короновирус. Среди ковидных пациентов, перевезенных экипажами санавиации, детей не было.

- При перевозке пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 все, кто присутствует на борту, в том числе пилоты, используют средства индивидуальной защиты. После полёта всё обрабатывается – одежда, оборудование и само воздушное судно, - поделился Алексей Корнюшин.

Один из последних вылетов был в Закаменск, откуда забрали пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Пациент находился на борту 120 минут, за его состоянием следили врач-реаниматолог и фельдшер авиамедицинской бригады. Пациент доставлен в республиканскую клиническую инфекционную больницу Улан-Удэ.

Чаще всего полёты были в Баунтовский, Джидинский, Закаменский, Муйский, Кяхтинский, Бичурский, Курумканский, Тункинский, Кижингинский, Еравнинский, Северо-Байкальский, Хоринский, Баргузинский, Мухоршибирский, Окинский районы Бурятии.

Вертолет оснащён медицинским модулем, который позволяет врачам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и к системам мониторинга здоровья на время перелета, сообщили в минздраве Бурятии.


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