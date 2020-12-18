Из них 18 человек были с подтверждённым либо подозрением на короновирус
В Бурятии подвели итоги работы специализированного вертолёта санавиации за полгода.
Для оказания экстренной медпомощи с конца июня в Бурятии работает медицинский вертолёт типа МИ-8 АМТ. Вертолёт базируется в аэропорту «Байкал» и обслуживает санитарные вызовы, перевозя тяжёлых пациентов в медучреждения республики и за её пределами.
По словам и.о. заведующего центра медицины катастроф Алексея Корнюшина, за шесть месяцев работы вертолёт совершил 77 вылетов, эвакуировав 128 пациентов. Из них 18 человек были с подтверждённым либо подозрением на короновирус. Среди ковидных пациентов, перевезенных экипажами санавиации, детей не было.
- При перевозке пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 все, кто присутствует на борту, в том числе пилоты, используют средства индивидуальной защиты. После полёта всё обрабатывается – одежда, оборудование и само воздушное судно, - поделился Алексей Корнюшин.
Один из последних вылетов был в Закаменск, откуда забрали пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Пациент находился на борту 120 минут, за его состоянием следили врач-реаниматолог и фельдшер авиамедицинской бригады. Пациент доставлен в республиканскую клиническую инфекционную больницу Улан-Удэ.
Чаще всего полёты были в Баунтовский, Джидинский, Закаменский, Муйский, Кяхтинский, Бичурский, Курумканский, Тункинский, Кижингинский, Еравнинский, Северо-Байкальский, Хоринский, Баргузинский, Мухоршибирский, Окинский районы Бурятии.
Вертолет оснащён медицинским модулем, который позволяет врачам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и к системам мониторинга здоровья на время перелета, сообщили в минздраве Бурятии.
В Бурятии вертолётом санавиации эвакуировали 128 человек
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из них 18 человек были с подтверждённым либо подозрением на короновирус
В Бурятии новогодний подарок в пять тысяч рублей получат более 100 тысяч детей
Выделка шкур – это очень сложный процесс, поясняют специалисты
У мужчины возникли проблемы с купленным автомобилем
Сегодняшний наш очерк посвящён Юрию Унтанову – слесарю котельного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1
О Дашиме Галсановой вспоминают как о замечательном педагоге
Работы «встали» из-за уволившегося водителя
Коронавирус вновь выявили у более 200 жителей Бурятии
Адвокату потребовалась помощь прокуратуры
Горожанин обратился в прокуратуру
За наркотики мужчина получил условный срок
Также водителя лишили прав на 2,5 года
Ночью температура в Бурятии опускалась до -41
Общество, 17.12.2020
В республике предполагается расширить меры соцподдержки участников трудового фронта, не признанных инвалидами
Общество, 17.12.2020
Лучшие участники соревнований войдут в сборную объединения