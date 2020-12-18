В Бурятии вертолётом санавиации эвакуировали 128 человек

Из них 18 человек были с подтверждённым либо подозрением на короновирус



В Бурятии подвели итоги работы специализированного вертолёта санавиации за полгода.



Для оказания экстренной медпомощи с конца июня в Бурятии работает медицинский вертолёт типа МИ-8 АМТ. Вертолёт базируется в аэропорту «Байкал» и обслуживает санитарные вызовы, перевозя тяжёлых пациентов в медучреждения республики и за её пределами.



По словам и.о. заведующего центра медицины катастроф Алексея Корнюшина, за шесть месяцев работы вертолёт совершил 77 вылетов, эвакуировав 128 пациентов. Из них 18 человек были с подтверждённым либо подозрением на короновирус. Среди ковидных пациентов, перевезенных экипажами санавиации, детей не было.



- При перевозке пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 все, кто присутствует на борту, в том числе пилоты, используют средства индивидуальной защиты. После полёта всё обрабатывается – одежда, оборудование и само воздушное судно, - поделился Алексей Корнюшин.



Один из последних вылетов был в Закаменск, откуда забрали пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Пациент находился на борту 120 минут, за его состоянием следили врач-реаниматолог и фельдшер авиамедицинской бригады. Пациент доставлен в республиканскую клиническую инфекционную больницу Улан-Удэ.



Чаще всего полёты были в Баунтовский, Джидинский, Закаменский, Муйский, Кяхтинский, Бичурский, Курумканский, Тункинский, Кижингинский, Еравнинский, Северо-Байкальский, Хоринский, Баргузинский, Мухоршибирский, Окинский районы Бурятии.



Вертолет оснащён медицинским модулем, который позволяет врачам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и к системам мониторинга здоровья на время перелета, сообщили в минздраве Бурятии.





