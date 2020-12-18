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В Бурятии родители высказались по новогодним путинским выплатам

В Бурятии родители высказались по новогодним путинским выплатам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии новогодний подарок в пять тысяч рублей получат более 100 тысяч детей

Президент России Владимир Путин подписал указ об единовременных выплатах на детей до 8 лет. Об этом он заявил накануне во время прямой линии.

В пенсионном фонде Бурятии разъяснили порядок предоставления выплат.

Семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребёнка. Право на выплату имеют граждане России, постоянно проживающие на территории страны, на детей от 0 до 8 лет, также являющихся гражданами РФ.

Выплата будет произведена в декабре 2020 года. Заявление подавать не нужно, подчёркивают в Пенсионном фонде.

Выплата будет произведена по реквизитам счёта, на которые пенсионный фонд осуществлял ранее в 2020 году выплаты на детей: до 3 лет; от 3 до 16 лет.

- Если ребёнок родился 1 июля 2020 года и позже, или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты, необходимо подать заявление через портал Госуслуги.Ру. Если реквизиты счета, на которые вы получали выплаты на детей ранее, изменились, необходимо заполнить специальную форму о предоставлении реквизитов счета для перечисления социальных выплат на портале Госуслуги.Ру, - пояснили специалисты.

С момента опубликования указа об единовременной выплаты на детей от 0 до 8 лет, 17 декабря, отделение пенсионного фонда по Бурятии приступило к подготовительной работе.

Всего в республике эту выплату получат более 112 тысяч детей. Общая сумма финансирования составит более 500 миллионов рублей.

Также пенсионный фонд открыл «горячую линию» в соцсети. Все интересующие вопросы по новой выплате можно задать под постом в Instagram.


Бурное обсуждение этой темы было в паблике «Весь Улан-Удэ». Родители детей, которые попали под получение выплат, высказывали своё мнение в социальных сетях. Многие из них, конечно же, рады такой неожиданной государственной поддержке: «Это хорошая поддержка для семей с детьми», «Ураааа, мы с сыном ждали хороших новостей, дождались. 5 тысяч, кто просто так даст», «Как здоровооо, уже представляю какие шикарные подарки сделаем своим детям. Всех с наступающим», «Ну что ж это радует, лишними не будут».

Родители, не попавшие под выплату, высказали своё негодование по этому поводу: «Остальные дети обидятся», «А после семи не дети?», «Очень даже не справедливо», «Как всегда! Старше семи не дети», «После семи идите работайте!», «А остальных не считаю за детей, да? Интересно как», «А после 7 лет не дети? Что за несправедливость?! Дети все одинаковые!».

выплаты
 
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