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Корвет «Алдар Цыденжапов» примут во флот 25 декабря

Корвет «Алдар Цыденжапов» примут во флот 25 декабря
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
На испытаниях боевое судно уничтожило противокорабельную крылатую ракету

В Японском море завершаются государственные испытания новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного для Тихоокеанского флота в Комсомольске-на-Амуре.

В полигоне боевой подготовки корвет огнём 100-мм универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 уничтожил скоростную воздушную цель - противокорабельную крылатую ракету «Малахит», запущенную малым ракетным кораблем ТОФ «Иней».

Ранее в ходе испытаний корабль применял артиллерию для подавления береговой невидимой цели, вёл огонь по морскому артиллерийскому щиту, отработал уничтожение морской плавающей мины, применял комплексы постановки радиоэлектронных помех. Успешно испытан корабельный авиационный комплекс, выполнен пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран» по морской цели.

Приём корабля в состав Тихоокеанского флота намечен на 25 декабря.

- Третий в серии строящихся в Комсомольске-на-Амуре многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. Минувшим летом корабль прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
ВВО корвет Алдар Цыденжапов
 
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