Волейболистки Бурятии выиграли чемпионат в Красноярске

Общество, Фото: федерация студенческого самоуправления БГУ

Студентки БГУ стали первыми в Восточном дивизионе студенческой волейбольной лиги России



С 10 по 13 декабря в Красноярске прошли игры 22-го чемпионата студенческой волейбольной лиги России, Восточный дивизион. В соревнованиях среди женщин приняли участие команды Бурятского, Кемеровского, Иркутского, Сибирского (Красноярск), Кузбасского технического (Кемерово), Омского технического и Тюменского индустриального университетов.



Женская сборная БГУ заняла первое место в чемпионате. Второе место у Кемеровского госуниверситета. «Бронзу» завоевали их землячки из Кузбасского государственного технического университета. Об этом сообщает пресс-служба студенческой волейбольной лиги России.

