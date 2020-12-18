Студентки БГУ стали первыми в Восточном дивизионе студенческой волейбольной лиги России
С 10 по 13 декабря в Красноярске прошли игры 22-го чемпионата студенческой волейбольной лиги России, Восточный дивизион. В соревнованиях среди женщин приняли участие команды Бурятского, Кемеровского, Иркутского, Сибирского (Красноярск), Кузбасского технического (Кемерово), Омского технического и Тюменского индустриального университетов.
Женская сборная БГУ заняла первое место в чемпионате. Второе место у Кемеровского госуниверситета. «Бронзу» завоевали их землячки из Кузбасского государственного технического университета. Об этом сообщает пресс-служба студенческой волейбольной лиги России.
Волейболистки Бурятии выиграли чемпионат в Красноярске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Во время рейда поймали пьяного водителя
Делали это за деньги
В благотворительный фонд передали продукты
Чингис Эрдынеевич отдал службе в правоохранительных органах более 20 лет
Заявление по главному ледовому городку ушло в прокуратуру
Два рысёнка отдыхали на дереве
«Полиция – мой самый преданный зритель», - иронизирует Надежда Низовкина
Состоялась акция «Подари праздник детям»
Впрочем, некоторые отделываются предупреждениями
В мэрии объяснили их предназначение
Отремонтировали дом культуры «Байкал»
Спортсмены получили право выступить на чемпионате России по самбо
Фермеры говорят, что не готовы колоть шприцами своих коров
В Бурятстат доставили планшеты для проведения всероссийской переписи населения
В декабре заработали новые W-Fi-точки