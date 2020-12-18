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Житель Самарской области поблагодарил пристава из Улан-Удэ

Житель Самарской области поблагодарил пристава из Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У мужчины возникли проблемы с купленным автомобилем

Житель Самарской области обратился в федеральную службу судебных приставов с благодарностью за работу сотрудницы межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Улан-Удэ Марии Цыдендоржиевой.

Мужчина приобрёл автомобиль, на который был наложен запрет на совершение регистрационных действий. Судебный пристав, ведущий исполнительное производство, рассмотрела обращение и незамедлительно приняла меры по отмене запрета, сообщили в УФССП по Бурятии.

В официальном обращении мужчина выразил благодарность Марии Георгиевне «за профессионализм и чуткое отношение к заявителям». На сегодняшний день ограничительная мера отменена, и он смог переоформить приобретённый автомобиль.

В ведомстве уточняют, что обращения граждан, связанные с вынесением запрета на совершение регистрационных действий, являются одними из самых частых. Однако этого можно избежать, заранее проверив продавца на наличие долгов в «Банке данных исполнительных производств» на сайте службы судебных приставов.
судебные приставы
 
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