О Дашиме Галсановой вспоминают как о замечательном педагоге
15 декабря ушла из жизни заместитель директора по воспитательной работе школы № 49 Улан-Удэ Дашима Галсанова. Об этом сообщается на сайте школы.
- Мы скорбим о Дашиме Васильевне... О добром и благородном человеке, замечательном педагоге и мудром руководителе, - говорится в сообщении в группе школы.
Под руководством Дашимы Галсановой развивалось Российское движение школьников, была создана команда КВН «ДНК», организован Родительский лекторий, установлены партнёрские отношения с различными медицинскими, культурно-просветительскими, социальными учреждениями.
О Дашиме Васильевне коллеги отзываются как об активном организаторе различных благотворительных акций. Вся её деятельность отличалась ответственным отношением к делу, креативностью, профессионализмом и огромной любовью к детям, к своей профессии, говорят коллеги.
В комментариях пользователи Сети выражают соболезнования: «С Дашимой Васильевной особо подружились в Общественной палате РБ. Очень ей признательна за профессионализм, чёткость, особые знания, помощь. Грустно, больно, соболезную родным, школьникам, родителям, коллегам по работе! Как же так, юбилей собирались отметить...», «Такая жизнерадостная, энергичная, умная, обаятельная Дашима, замечательная женщина и отличный профессионал», «Мои искренние соболезнования. Профессионал своего дела, добрейшей души человек».
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 ноября на 97-м году жизни в Улан-Удэ умерла старейший учитель физкультуры Надежда Васильевна Никифорова.
В Улан-Удэ скончалась замдиректора школы №49
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