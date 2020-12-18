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В Бурятии так и не убрали зловонную свалку вблизи Байкала

В Бурятии так и не убрали зловонную свалку вблизи Байкала
Общество, 
Работы «встали» из-за уволившегося водителя

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре очевидец заснял огромную свалку мусора на камеру своего телефона в районе посёлка Танхой Кабанского района Бурятии, вблизи Байкала. Здесь были большие кучи бытового, коммунального и строительного мусора внутри заброшенного здания бывшего завода и на территории вокруг него. По залежам бегали крысы.


После публикаций в СМИ региональный оператор «ЭкоАльянс» заявил, что это несанкционированная свалка, которую незаконно устроили местные жители и юрлица. Представители «ЭкоАльянса» пояснили, что очищали данную территорию не раз, при этом безвозмездно. Также они предлагали обустроить на этом месте площадку временного размещения отходов, так как мусор сюда продолжают свозить. В минприроды Бурятии, в свою очередь, заявили о возобновлении работ по вывозу отходов и назвали срок их завершения – 15 ноября.

Сегодня представители ОНФ в Бурятии сообщили, что свалка ещё находится на этом месте. Общественники заявили, что настаивают на ускорении ликвидации зловонных отходов.

- В администрацию Кабанского района был направлен запрос с просьбой решить вопрос по ликвидации несанкционированной свалки твёрдых бытовых отходов. По данным районной администрации, собственником земельного участка на котором была обнаружена свалка, является администрация Танхойского поселения. А указанная свалка возникла из-за большой отдаленности посёлка от места временного складирования в Клюквенной Пади посёлка Селенгинск, находящегося на расстоянии 150 км.
Вывозом мусора с данной свалки регулярно, по заверениям районной администрации, занимается перевозчик твёрдых коммунальных отходов на территории Кабанского района – ООО «БХК-Восток» по договору с регоператором в Бурятии «Экоальянс». В целом со свалки было вывезено около 560 кубометров отходов, въезд на территорию бывшего завода закрыт шлагбаумом. Однако при проведении работ возникли трудности: пандемия коронавируса вызвала дефицит работников на предприятии, - сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Администрация района официально заявила общественникам, что свалка будет ликвидирована до 10 декабря, сообщили представители ОНФ. Однако по сегодняшний день отходы полностью не вывезены.

- Как сообщили в администрации района, остаётся вывезти ещё около 700 кубометров отходов. Это большой объём работы, который так и не сделан по разным причинам. Нам пояснили, что у компании-исполнителя уволился водитель, и поэтому работа была заморожена. На мой взгляд, проблема в подходе решения проблемы. ТКО – это вторсырьё, которое может приносить экономическую выгоду и пользу. Отходы можно и необходимо перерабатывать. Для этого необходимо усиление работы по раздельному сбору мусора с населения. Однако тут встает вопрос о готовности и возможности региона к переработке, - пояснил активист ОНФ Андрей Сукнев.

ОНФ направило повторное обращение по полной и окончательной ликвидации свалки в администрацию района.
свалка мусор ОНФ Байкал
 
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