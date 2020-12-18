На своём месте

Сегодняшний наш очерк посвящён Юрию Ламажаповичу Унтанову – профессионалу высокого класса, обладателю медали ордена «Трудовая доблесть», слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда котельного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1



Профессионал – на вес золота



Работу слесаря-ремонтника трудно переоценить – от того, как в случае поломки быстро и главное качественно, на совесть, этот специалист исправит, починит, наладит, зависит весь производственный процесс. Без него, «маленького винтика», не будет работать весь большой механизм. В энергетике такие специалисты на вес золота. Профессионал не только может определить дефекты в отдельных элементах, узлах и деталях ремонтируемого оборудования по показаниям КИП и визуально, но и своевременно выполнить необходимый восстановительный ремонт.



В сентябре 2020 года исполнилось ровно 36 лет, как Юрий Унтанов пришёл работать в котельный цех Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Большие площади, огромные котлы, несмолкаемый шум, сажа – именно сюда каждое утро спешит наш герой. И фотографироваться соглашается только здесь.



- Станция, котельный цех стали для меня родными, я привык к своей работе, – улыбается Юрий Ламажапович. – Даже представить себе не могу, как уйду на пенсию.



Ему больше нравится выполнять конкретную работу. Тем и живёт: с апреля по сентябрь готовит большое и шумное хозяйство станции к зиме, с сентября по апрель следит за работой, обслуживает и проводит необходимые производственно-профилактические ремонты котельного оборудования.



Наставник молодых



Слесарь ремонтник – это поистине творческая работа. Ремонтники выявляют неисправности, производят разборку, ремонт и сборку различных узлов, механизмов и котлов в целом. Они изготавливают также некоторые детали и приспособления для ремонта и сборки. Потому слесарь-ремонтник должен обладать большим запасом знаний, быть мастером на все руки.

– Никогда не забуду своего наставника Виктора Александровича Данилова. Он в совершенстве знал оборудование и не таил никаких профессиональных секретов от новичков, – вспоминает наш герой. - Я присматривался к нему, примерял из того, что он делает, на себя, так постепенно освоил многие тонкости слесарного дела. Навсегда усвоил, что лучше выполнять работу дольше, но качественно, чтобы никто тебя после дурным словом не поминал.



Сейчас Юрий Унтанов и сам – незаменимый опытный наставник, обучает молодых специалистов работать так, чтобы после не пришлось самому переделывать за ними.



Рабочий характер



Семь лет назад, в далёком уже 2013 году, на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 был завершён первый этап реконструкции котла №6. За девять месяцев выполнили колоссальный объём ремонтных работ: так, на котлоагрегате №6 осуществили замену заднего экрана, пароохладителей, промежуточных камер. Вес новых металлоконструкций котла составил более 450 тонн. Все эти колоссальные работы проходили при непосредственном участии Юрия Унтанова.



- Много было сложностей, некоторые технические решения до сих пор уникальны для данного оборудования. Слесарю по ремонту котельного оборудования проще сделать своими руками, чем объяснить весь процесс на словах.



Руководство компании «ТГК-14» и коллеги по цеху отзываются о Юрии Ламажаповиче как о профессионале своего дела, слесаре самого высокого 6 разряда, вдобавок освоившего смежную профессию газорезчика.



- Очень важно, что твою работу ценят, – рассуждает Юрий Унтанов. - Авторитет в коллективе приобретается годами, а потерять можно за пять минут. Моя рабочая жизнь день за днём проходит среди котлов, насосов, труб, в заботах об исправности оборудования, которое вырабатывает тепло и подаёт воду для города.

