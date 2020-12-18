Адвокату потребовалась помощь прокуратуры
Адвокат обратился в Северобайкальскую межрайонную прокуратуру и заявил о нарушении его прав при получении ответа на адвокатский запрос.
В июле в общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1» поступил адвокатский запрос о предоставлении информации в целях оказания квалифицированной юридической помощи доверителю. В запросе содержались сведения, необходимые к предоставлению.
В нарушение закона организацией направлен ответ, не содержащий запрашиваемую информацию.
- В связи с этим межрайонный прокурор в отношении исполнительного директора общества вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ «Неправомерный отказ в предоставлении адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом информации, предоставление которой предусмотрено федеральным законом», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Должностное лицо привлечено к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.
В Бурятии адвокату не ответили вовремя на запрос
Общество, Фото:
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