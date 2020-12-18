Жителю Бурятии власти затянули с ответом

Горожанин обратился в прокуратуру



Как выяснила прокурорская проверка, администрация города Закаменск Закаменского района Бурятии нарушила закон порядке рассмотрения обращений граждан.



Установлено, что житель Закаменска обратился в администрацию с письменным заявлением о нарушении его жилищных прав, несоблюдении температурного режима в многоквартирном доме.



Однако муниципалитетом не обеспечено объективное, всестороннее рассмотрение обращения, надлежаще не проведён муниципальный жилищный контроль, ответ заявителю дан неполный.





Глава муниципального образования привлечён к административной ответственности, виновному лицу назначен штраф в размере 6 тысяч рублей.



Кроме того, главе городского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого по обращению организована дополнительная проверка, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

