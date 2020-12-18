Горожанин обратился в прокуратуру
Как выяснила прокурорская проверка, администрация города Закаменск Закаменского района Бурятии нарушила закон порядке рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что житель Закаменска обратился в администрацию с письменным заявлением о нарушении его жилищных прав, несоблюдении температурного режима в многоквартирном доме.
Однако муниципалитетом не обеспечено объективное, всестороннее рассмотрение обращения, надлежаще не проведён муниципальный жилищный контроль, ответ заявителю дан неполный.
Глава муниципального образования привлечён к административной ответственности, виновному лицу назначен штраф в размере 6 тысяч рублей.
Кроме того, главе городского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого по обращению организована дополнительная проверка, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Жителю Бурятии власти затянули с ответом
Общество, Фото:
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